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Дым лесных пожаров над Новосибирском

Закрывайте окна: синоптики рассказали, когда из Новосибирска исчезнет дым

Ситуацию должно исправить похолодание и дожди

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Смог должен уйти, когда изменится погода

Фото: Густаво Зырянов / НГС

На выходных на Новосибирск снова опустилась дымка, а уровень загрязнения воздуха заметно вырос — синоптики уверяют, что у смога метеорологический характер.

Как рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин, дым может пройти уже через пару дней.

«Наши метеостанции фиксируют туман и дымку — чисто метеорологическое явление. Вместе с тем есть следы от лесных пожаров в Красноярском крае — распространяются и на западные регионы Сибири. То есть фиксировались вчера и позавчера мгла на метеостанциях в Кемеровской области и дым в Томской области. Есть вероятность того, что частицы и шлейфы от тех пожаров могут достигать нашего региона. <…> Мы ждем, что погода будет меняться в сторону дождей и понижения температуры. Когда в ближайшие сутки-двое придёт циклон, и потоки [воздуха] перестроятся, то эти шлейфы могут погаснуть», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

Уровень загрязнения воздуха в Новосибирске резко вырос в выходные

Фото: windy.com

Сейчас на экспериментальной станции «Тион» уровень загрязнения воздуха находится на отметке 7–8 баллов из 10 возможных. Уровень загрязнения воздуха в Новосибирске, по данным сайта CityAir, оценивается как вредный.

Уровень загрязнения воздуха в Новосибирске перевалил за 7 баллов

Уровень загрязнения воздуха в Новосибирске перевалил за 7 баллов

«Индекс качества воздуха (AQI) — общий показатель загрязнения воздуха на основе концентраций нескольких видов загрязнителей. В CityAir он рассчитывается по наиболее распространенной международной методике. <...> Наибольшую опасность для человека представляют частицы PM2.5, которые вследствие малого диаметра обладают большой проникающей способностью — они практически не задерживаются естественными барьерами и легко попадают внутрь организма», — говорится на сайте CityAir.

Сегодня, 19 августа, станции показывали качество воздуха на уровне 7–8 баллов (небезопасно — вредно), уровень частиц PM2.5 доходил до отметки 128–159 мкг на кубический метр (качество воздуха для аллергиков считается небезопасным при PM2.5 в количестве 66–96 мкг/м3).

Во второй половине июля в Новосибирске наблюдался сильный смог, связанный с лесными пожарами в Красноярском крае. Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии «Планета» тогда опубликовал снимки со спутника, на которых было видно, как дым от пожаров расползается в сторону Новосибирской области.

Врач-пульмонолог Евгения Лесовских рассказывала, что дымка вредна для здоровья, и рекомендовала на время уехать из города.

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    КОММЕНТАРИИ (47)

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    19 авг 2019 в 10:37

    Жду разгромную статью от Роспотребнадзора о пользе таежного смога - о том как наночастицы механически очищают легкие, о стабилизации давления у гипертоников благодаря диоксидам смолы, смог блокирует вредоносный солнечный ультрафиолет - разглаживается кожа и исчезают рубцы от акне, а благодаря минимальному перепаду суточной температуры - ночной сон становится глубже и крепче - человек лучше высыпается и набирается сил.

    19 авг 2019 в 10:30

    Не дымка - а настоящий дым!

    Бггг
    19 авг 2019 в 10:29

    В общем-то типичный ответ официальных лиц. Перевернутая с ног на голову информация. Метеорологических эффектов там процентов 5, а остальное дым пожаров.