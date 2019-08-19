Закрывайте окна: синоптики рассказали, когда из Новосибирска исчезнет дым

На выходных на Новосибирск снова опустилась дымка, а уровень загрязнения воздуха заметно вырос — синоптики уверяют, что у смога метеорологический характер.



Как рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин, дым может пройти уже через пару дней.



«Наши метеостанции фиксируют туман и дымку — чисто метеорологическое явление. Вместе с тем есть следы от лесных пожаров в Красноярском крае — распространяются и на западные регионы Сибири. То есть фиксировались вчера и позавчера мгла на метеостанциях в Кемеровской области и дым в Томской области. Есть вероятность того, что частицы и шлейфы от тех пожаров могут достигать нашего региона. <…> Мы ждем, что погода будет меняться в сторону дождей и понижения температуры. Когда в ближайшие сутки-двое придёт циклон, и потоки [воздуха] перестроятся, то эти шлейфы могут погаснуть», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

Уровень загрязнения воздуха в Новосибирске резко вырос в выходные Фото: windy.com

Сейчас на экспериментальной станции «Тион» уровень загрязнения воздуха находится на отметке 7–8 баллов из 10 возможных. Уровень загрязнения воздуха в Новосибирске, по данным сайта CityAir, оценивается как вредный.



Уровень загрязнения воздуха в Новосибирске перевалил за 7 баллов Фото: cityair.io