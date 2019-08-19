Закрывайте окна: синоптики рассказали, когда из Новосибирска исчезнет дым

Смог должен уйти, когда изменится погода
Фото: Густаво Зырянов / НГС
На выходных на Новосибирск снова опустилась дымка, а уровень загрязнения воздуха заметно вырос — синоптики уверяют, что у смога метеорологический характер.
Как рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин, дым может пройти уже через пару дней.
«Наши метеостанции фиксируют туман и дымку — чисто метеорологическое явление. Вместе с тем есть следы от лесных пожаров в Красноярском крае — распространяются и на западные регионы Сибири. То есть фиксировались вчера и позавчера мгла на метеостанциях в Кемеровской области и дым в Томской области. Есть вероятность того, что частицы и шлейфы от тех пожаров могут достигать нашего региона. <…> Мы ждем, что погода будет меняться в сторону дождей и понижения температуры. Когда в ближайшие сутки-двое придёт циклон, и потоки [воздуха] перестроятся, то эти шлейфы могут погаснуть», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.
Сейчас на экспериментальной станции «Тион» уровень загрязнения воздуха находится на отметке 7–8 баллов из 10 возможных. Уровень загрязнения воздуха в Новосибирске, по данным сайта CityAir, оценивается как вредный.
«Индекс качества воздуха (AQI) — общий показатель загрязнения воздуха на основе концентраций нескольких видов загрязнителей. В CityAir он рассчитывается по наиболее распространенной международной методике. <...> Наибольшую опасность для человека представляют частицы PM2.5, которые вследствие малого диаметра обладают большой проникающей способностью — они практически не задерживаются естественными барьерами и легко попадают внутрь организма», — говорится на сайте CityAir.
Сегодня, 19 августа, станции показывали качество воздуха на уровне 7–8 баллов (небезопасно — вредно), уровень частиц PM2.5 доходил до отметки 128–159 мкг на кубический метр (качество воздуха для аллергиков считается небезопасным при PM2.5 в количестве 66–96 мкг/м3).
Во второй половине июля в Новосибирске наблюдался сильный смог, связанный с лесными пожарами в Красноярском крае. Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии «Планета» тогда опубликовал снимки со спутника, на которых было видно, как дым от пожаров расползается в сторону Новосибирской области.
Врач-пульмонолог Евгения Лесовских рассказывала, что дымка вредна для здоровья, и рекомендовала на время уехать из города.