Восемь человек пострадали в слетевшей с трассы «Хонде»

Honda Stepwgn съехала с трассы и опрокинулась в левый кювет — пострадали девять человек, одна из пострадавших позже умерла
Фото: Управление ГИБДД по Новосибирской области
В ночь на понедельник, 19 августа, на трассе в Карасукском районе Новосибирской области случилось смертельное ДТП: Honda Stepwgn опрокинулась в кювет.
Авария произошла на 374-м километре автодороги К17р «Новосибирск — Кочки — Павлодар», рассказали корреспонденту НГС в отделении пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Новосибирской области.
«Водитель на автомобиле Honda Stepwgn, двигаясь со стороны Новосибирска в сторону Карасука, <...> не справился с управлением транспортного средства, в результате чего совершил съезд в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пострадали девять человек, из них одна женщина — 1957 года рождения — погибла в машине скорой помощи», — сообщили в Госавтоинспекции.
В ГИБДД уточнили, что детей среди пострадавших нет.
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На прошлой неделе на Ленинск-Кузнецкой трассе в Новосибирской области пассажирка ещё одной «Хонды» погибла в столкновении с грузовиком.