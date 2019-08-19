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Восемь человек пострадали в слетевшей с трассы «Хонде»

Ещё одна пострадавшая умерла в машине скорой помощи

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Honda Stepwgn съехала с трассы и опрокинулась в левый кювет — пострадали девять человек, одна из пострадавших позже умерла

Фото: Управление ГИБДД по Новосибирской области

В ночь на понедельник, 19 августа, на трассе в Карасукском районе Новосибирской области случилось смертельное ДТП: Honda Stepwgn опрокинулась в кювет.

Авария произошла на 374-м километре автодороги К17р «Новосибирск — Кочки — Павлодар», рассказали корреспонденту НГС в отделении пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Новосибирской области.
 

«Водитель на автомобиле Honda Stepwgn, двигаясь со стороны Новосибирска в сторону Карасука, <...> не справился с управлением транспортного средства, в результате чего совершил съезд в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пострадали девять человек, из них одна женщина — 1957 года рождения — погибла в машине скорой помощи», — сообщили в Госавтоинспекции.

В ГИБДД уточнили, что детей среди пострадавших нет.

Погибшей пассажирке было 62 года

Погибшей пассажирке было 62 года

От удара машину сильно смяло

От удара машину сильно смяло

Если вы стали свидетелем этого происшествия — присылайте нам свои фото через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру
8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

На прошлой неделе на Ленинск-Кузнецкой трассе в Новосибирской области пассажирка ещё одной «Хонды» погибла в столкновении с грузовиком. 

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    КОММЕНТАРИИ (16)

    19 авг 2019 в 10:14

    Судя по фото, убитый в хлам пруль, даже в дорогу запаску на место не вернули, а поехали на ней, это скорей всего резина другой фирмы, плюс перегруз, в итоге начал рассыпатся на скорости.

    Юрий
    19 авг 2019 в 09:52

    Степаныч хороший микрик. Но везти 9 человек большая ответственность...Скорость+усталость, заснул водитель скорее всего...земля пухом погибшей

    Фото пользователя
    19 авг 2019 в 10:10

    Водитель спал, как и все остальные. Столько народа и никто не мог поговорить с водителем чтобы тот не спал во время поездки.