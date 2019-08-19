В Октябрьском районе повис едкий запах химии

Фото: Ольга Бурлакова / НГС
В Октябрьском районе Новосибирска по ночам ощущается неприятный химический запах: на него жалуются жители «Европейского берега», ЖК «Марсель» и нескольких домов на Большевистской.
О едком запахе сегодня утром в редакцию НГС сообщили сразу несколько жителей района.
«Сегодня примерно с 4 [часов] утра у нас в "Европейском береге" появился стойкий густой запах краски или ацетона, или ещё чего очень химического. Дышать невозможно, появился кашель и у меня, и у детей, которые ещё спят. В аварийной службе говорят, что это от безветренной погоды, и [что нужно] обращаться в Роспотребнадзор. Позже в группе во "ВКонтакте" один из подписчиков сказал, что в той же аварийной службе сказали, что это делают разметку на дороге по улице Большевистской. Однако никаких дорожных работ мы не увидели. Подобный запах был и 16 августа, но сегодня — как будто нас тут травят», — говорится в одном из сообщений в редакцию.
«Вторую ночь на территории нескольких домов в Октябрьском районе с улицы несёт запах ацетона или краски. Жильцы домов микрорайона "Европейский берег", а также домов по адресам: Большевистская 171, 175/6, 175/5 обращаются в экстренные службы по поводу едкого запаха. <…> От запаха голова болит уже, спазмы в животе, дети не спят», — написал ещё один читатель НГС.
«Вонь химозной краски на Большевичке с 4 [часов] ночи, дышать невозможно. Звонили все в 112, 051 для забора воздуха. Территория "Европейского берега" и "Марсель", и близлежащие дома — дышать нечем, нас травят!» — сообщает ещё одна жительница Октябрьского района.
«В районе микрорайона "Европейский берег" вторую ночь подряд в 4 [часа] утра начинается едкий запах химии — по ощущениям, краски. В районе микрорайона "Марсель" то же самое. Запах ощущается даже на 16-м этаже. <…> Запах настолько едкий, что спать невозможно! В районе дороги на улице Большевистской запах усиливается, возможно он исходит от дорожного полотна, но не факт! Такое впечатление, что началась химическая атака», — говорится в ещё одном письме.
В аварийной службе ООО «Брусника. Управление домами Новосибирск» (управляет домами в «Европейском береге») корреспонденту НГС подтвердили, что к ним поступали жалобы на неприятный запах в микрорайоне. Представители управляющей компании связались с городскими службами, в том числе дозвонились по номеру Главного управления благоустройства, озеленения и правового обеспечения мэрии.
«Там заявили, что запах происходит от мастики, которую укладывают на дорогу. Проводятся дорожные работы. Всё согласовано, всё запланировано, но раз жители жалуются, будут как-то с начальством решать этот вопрос сегодня», — пояснили в аварийной службе.
Корреспондент НГС направила запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска.