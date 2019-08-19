В Октябрьском районе повис едкий запах химии

В Октябрьском районе Новосибирска по ночам ощущается неприятный химический запах: на него жалуются жители «Европейского берега», ЖК «Марсель» и нескольких домов на Большевистской.



О едком запахе сегодня утром в редакцию НГС сообщили сразу несколько жителей района.



«Сегодня примерно с 4 [часов] утра у нас в "Европейском береге" появился стойкий густой запах краски или ацетона, или ещё чего очень химического. Дышать невозможно, появился кашель и у меня, и у детей, которые ещё спят. В аварийной службе говорят, что это от безветренной погоды, и [что нужно] обращаться в Роспотребнадзор. Позже в группе во "ВКонтакте" один из подписчиков сказал, что в той же аварийной службе сказали, что это делают разметку на дороге по улице Большевистской. Однако никаких дорожных работ мы не увидели. Подобный запах был и 16 августа, но сегодня — как будто нас тут травят», — говорится в одном из сообщений в редакцию.