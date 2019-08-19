Аналитики: средней зарплаты новосибирцев хватит на 765 литров бензина в месяц

Аналитическое агентство «РИА Рейтинг» провело исследование о доступности бензина для россиян: с начала года АИ-92 подорожал в Новосибирской области на 2,3%.

Специалисты выяснили, сколько бензина АИ-92 сможет купить среднестатистический житель каждого региона России, если потратит на это всю свою зарплату за месяц. За основу исследования аналитики взяли данные Росстата о ценах на топливо и среднемесячной зарплате для регионов.



Как показало исследование, по состоянию на конец июля цена бензина АИ-92 в Новосибирской области достигала в среднем 41,20 рубля за литр — с начала года стоимость этого вида топлива выросла на 2,3%. Таким образом, средней зарплаты жителям региона хватало на 765 литров в месяц. С этим показателем Новосибирская область занимает 32-е место из 85 в рейтинге российских регионов по доступности топлива.

