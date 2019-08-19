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Экономика

Аналитики: средней зарплаты новосибирцев хватит на 765 литров бензина в месяц

На фоне других регионов Новосибирская область оказалась не в самом выгодном положении

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По доступности бензина Новосибирская область сильно отстаёт от лидеров рейтинга 

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Аналитическое агентство «РИА Рейтинг» провело исследование о доступности бензина для россиян: с начала года АИ-92 подорожал в Новосибирской области на 2,3%. 

Специалисты выяснили, сколько бензина АИ-92 сможет купить среднестатистический житель каждого региона России, если потратит на это всю свою зарплату за месяц. За основу исследования аналитики взяли данные Росстата о ценах на топливо и среднемесячной зарплате для регионов.

Как показало исследование, по состоянию на конец июля цена бензина АИ-92 в Новосибирской области достигала в среднем 41,20 рубля за литр — с начала года стоимость этого вида топлива выросла на 2,3%. Таким образом, средней зарплаты жителям региона хватало на 765 литров в месяц. С этим показателем Новосибирская область занимает 32-е место из 85 в рейтинге российских регионов по доступности топлива.

Первую строчку рейтинга занял Ямало-Ненецкий автономный округ, жители которого на среднюю для региона зарплату могут позволить себе 2080 литров бензина. Также в тройке лидеров — Москва (1798 литров) и Ненецкий автономный округ (1609 литров).

«Меньше всего топлива — в три-четыре раза меньше, чем в Ямало-Ненецком — могут себе позволить жители республик Северного Кавказа. Это объясняется не только ценами на бензин, которые выше среднероссийских, но и низкими зарплатами. На среднюю в Дагестане зарплату в месяц можно купить 514 литров бензина АИ-92, в Карачаево-Черкесии — 520 литров, в Кабардино-Балкарии — 525 литров», — сообщили авторы исследования.

Ранее эксперты «РИА Рейтинг» проанализировали средние доходы населения в разных частях России — оказалось, что 16% жителей Новосибирской области находятся за чертой бедности.

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    КОММЕНТАРИИ (25)

    Собственно
    19 авг 2019 в 08:00

    Так это естественно - куча необразованных бездельников перемещается из близлежащих областей и из деревень и готово работать за копейки, , а работодатели пользуются этим

    19 авг 2019 в 08:10

    На бензинчик не хватает?...,а пробки в Новосибирске от автомобилей вроде как одни из самых проблемных в России.Весь город заставлен автомобилями.Вот когда средней зарплаты будет хватать литров на 150-200,тогда и вздохнёт свободнее народ.Воздух чище будет....

    19 авг 2019 в 07:56

    А на сколько вся нефтедобывающая сверхдержава третьего мира отстаёт, вы даже и не просчитаете