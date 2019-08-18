Пылает как спичка: 4 видео горящего ресторана PuppenHaus

Вечером в воскресенье, 18 июля, в центре Новосибирска загорелся известный ресторан PuppenHaus. Из здания эвакуировали всех посетителей — 40 человек. В МЧС сообщили, что загорелось более 160 квадратных метров здания. По словам владельца заведения Владимира Бурковского, возможно, произошло замыкание в кондиционере.

Корреспонденты НГС следят за развитием событий в режиме онлайн. Публикуем подборку видеозаписей, которые прислали очевидцы пожара.