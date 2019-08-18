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Пожар в ресторане PuppenHaus

Пылает как спичка: 4 видео горящего ресторана PuppenHaus

Здание горит больше двух часов

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Спасатели всё ещё работают на месте пожара

Фото: Александр Ощепков / НГС

Вечером в воскресенье, 18 июля, в центре Новосибирска загорелся известный ресторан PuppenHaus. Из здания эвакуировали всех посетителей — 40 человек. В МЧС сообщили, что загорелось более 160 квадратных метров здания. По словам владельца заведения Владимира Бурковского, возможно, произошло замыкание в кондиционере

Корреспонденты НГС следят за развитием событий в режиме онлайн. Публикуем подборку видеозаписей, которые прислали очевидцы пожара. 

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    КОММЕНТАРИИ (6)

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    18 авг 2019 в 22:16

    Гори, гори ясно,
    Чтобы не погасло...

    ЫЫЫ
    18 авг 2019 в 22:15

    Что сгорит, то не сгниёт!

    знаток
    18 авг 2019 в 22:15

    Надо главному манагеру героя России дать за то что всёх людей успел вывести из пожара.