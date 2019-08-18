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Пожар в ресторане PuppenHaus
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Владелец ресторана PuppenHaus назвал причину пожара

Сейчас на месте работает около 10 пожарных расчётов

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Пожар мог начаться из-за неисправности кондиционера

Фото: Александр Ощепков

Пожар в ресторане в центре Новосибирска мог начаться из-за замыкания в системе одного из кондиционеров.

Об этом рассказал корреспонденту НГС владелец ресторана Владимир Бурковский. 

«Вроде бы кондиционер замкнул где-то. А где точно, пока сложно сказать. Тушат пожар. Не могу сейчас говорить», — сообщил он. 

&nbsp;Так выглядел интерьер заведения до пожара

 Так выглядел интерьер заведения до пожара

Редакция НГС ведёт онлайн-трансляцию с места происшествия. Сейчас с пожаром пытается справиться почти 10 пожарных расчётов. 

Если вы стали свидетелем пожара, присылайте нам информацию через WhatsApp и Telegram по номеру 8–996–378–29–32, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!

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    КОММЕНТАРИИ (19)

    народная воля
    18 авг 2019 в 21:30

    Лучше бы мэрия сгорела или обладминистрация.
    А нельзя голосование проводить перед пожарами?

    Греча
    18 авг 2019 в 21:19

    За рубежом, в той же Америке все работы по монтажу проводки, проведению водоснабжения и другим обслуживающим работам стоят страшно больших денег, потому что все эти работы сертифицированы, а выполняют их мастера с 20 летним опытом. Не просто 20 лет бухали мужики, а потом заделались в сантехники, а реально опытные люди. Просто так у них не стать мастером монтажником. А у нас это все монтируется на спех, за копейки, кем попало, что в многоквартирных домах, что в общественных местах. У нас высший пилотаж это кабель в кабель канал убрать по проекту сделанному девочкой-студенткой. А зачем платить большие деньги? Ну подумаешь сгорит все заведение, в конце концов в России живем, наше исконное "авось" еще никто не отменял.

    Греча
    18 авг 2019 в 21:44

    Потеря потерь. И где теперь бедные жители большой сибирской деревни будут культурно просвещаться? Где будут отдыхать от... эм... стояния в пробках, изнуряющего перекладывания бумажек в офисе, сидения на своих складах в торговых компаниях?
    Я написал "отдыхать от работы"? да не, бред какой-то.