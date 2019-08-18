Владелец ресторана PuppenHaus назвал причину пожара

Пожар в ресторане в центре Новосибирска мог начаться из-за замыкания в системе одного из кондиционеров.



Об этом рассказал корреспонденту НГС владелец ресторана Владимир Бурковский.

«Вроде бы кондиционер замкнул где-то. А где точно, пока сложно сказать. Тушат пожар. Не могу сейчас говорить», — сообщил он.