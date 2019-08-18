Владелец ресторана PuppenHaus назвал причину пожара

Пожар мог начаться из-за неисправности кондиционера
Фото: Александр Ощепков
Пожар в ресторане в центре Новосибирска мог начаться из-за замыкания в системе одного из кондиционеров.
Об этом рассказал корреспонденту НГС владелец ресторана Владимир Бурковский.
«Вроде бы кондиционер замкнул где-то. А где точно, пока сложно сказать. Тушат пожар. Не могу сейчас говорить», — сообщил он.
Редакция НГС ведёт онлайн-трансляцию с места происшествия. Сейчас с пожаром пытается справиться почти 10 пожарных расчётов.
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