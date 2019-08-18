В центре Новосибирска загорелся ресторан PuppenHaus

В пресс-службе МЧС сообщили, что до прибытия пожарных из здания эвакуировались 40 человек.

«Угроза распространения и перехода огня снята. По оперативной информации, до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировалось около 40 человек. По площади 161 квадратный метр. На месте работает 12 машин и 40 человек личного состава. На мансарде начался пожар. По пострадавшим не ожидаем. Пока вся информация. Предварительной причины нет, после ликвидации будут уточнять», — рассказали в пресс-службе.