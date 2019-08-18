В центре Новосибирска загорелся ресторан PuppenHaus

Нам продолжают слать видеозаписи с места пожара.
Сейчас пожар уже локализовали. Тушение продолжается, но угрозы для соседних зданий нет. А таким устрашающим было пламя около часа назад.
На улице стемнело, но зеваки и не думают расходиться.
Это видео снято спустя час после начала пожара.
Наш фотограф находится рядом с горящим зданием.
На Красном проспекте собралось много горожан, которые наблюдают за работой пожарных — несмотря на то, что пожар длится уже больше часа, люди не расходятся.
Очевидцы продолжают слать в редакцию фотографии пожара.
В пресс-службе МЧС сообщили, что до прибытия пожарных из здания эвакуировались 40 человек.
«Угроза распространения и перехода огня снята. По оперативной информации, до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировалось около 40 человек. По площади 161 квадратный метр. На месте работает 12 машин и 40 человек личного состава. На мансарде начался пожар. По пострадавшим не ожидаем. Пока вся информация. Предварительной причины нет, после ликвидации будут уточнять», — рассказали в пресс-службе.
Так ресторан выглядел изнутри до начала пожара. Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе МЧС России по Новосибирской области, пожар начался на мансарде заведения.
Владелец ресторана Владимир Бурковский сообщил корреспонденту НГС из-за чего мог начаться пожар.
«Вроде бы кондиционер замкнул где-то. А где точно пока сложно сказать. Тушат пожар. Не могу сейчас говорить», — сообщил он.
Вот так пожар выглядел в самом начале, когда спасатели только прибыли к зданию ресторана.
Пламя вырывается из-под крыши здания со стороны улицы Чаплыгина.
К зданию приехало около 10 пожарных машин, кроме того на месте работают полицейские.
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Перед зданием, на улице Чаплыгина, собрались эвакуированные люди и прохожие, они снимают происходящее на телефоны.
Пожар начался примерно в 19:40. По словам очевидцев, дым от пожара дотянулся даже до Михайловской набережной.
Пожарные начали поливать веранду второго этажа здания.
Наш корреспондент запустил с места происшествия онлайн-трансляцию.