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Происшествия
Пожар в ресторане PuppenHaus
Онлайн-трансляция

В центре Новосибирска загорелся ресторан PuppenHaus

Из здания эвакуировали всех посетителей

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Здание загорелось примерно в 19:40

Сегодня вечером, 18 августа, на Красном проспекте загорелся ресторан PuppenHaus.

Как сообщает корреспондент НГС с места происшествия, из здания эвакуировали всех посетителей, а к ресторану приехало несколько пожарных машин.

Информация дополняется.

Нам продолжают слать видеозаписи с места пожара.

Сейчас пожар уже локализовали. Тушение продолжается, но угрозы для соседних зданий нет. А таким устрашающим было пламя около часа назад. 

На улице стемнело, но зеваки и не думают расходиться.

Это видео снято спустя час после начала пожара.

Наш фотограф находится рядом с горящим зданием.

На Красном проспекте собралось много горожан, которые наблюдают за работой пожарных — несмотря на то, что пожар длится уже больше часа, люди не расходятся.

Очевидцы продолжают слать в редакцию фотографии пожара.

В пресс-службе МЧС сообщили, что до прибытия пожарных из здания эвакуировались 40 человек. 

«Угроза распространения и перехода огня снята. По оперативной информации, до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировалось около 40 человек. По площади 161 квадратный метр. На месте работает 12 машин и 40 человек личного состава. На мансарде начался пожар. По пострадавшим не ожидаем. Пока вся информация. Предварительной причины нет, после ликвидации будут уточнять», — рассказали в пресс-службе.

Так ресторан выглядел изнутри до начала пожара. Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе МЧС России по Новосибирской области, пожар начался на мансарде заведения.

Владелец ресторана Владимир Бурковский сообщил корреспонденту НГС из-за чего мог начаться пожар.

«Вроде бы кондиционер замкнул где-то. А где точно пока сложно сказать. Тушат пожар. Не могу сейчас говорить», — сообщил он. 

Вот так пожар выглядел в самом начале, когда спасатели только прибыли к зданию ресторана.

Пламя вырывается из-под крыши здания со стороны улицы Чаплыгина.

К зданию приехало около 10 пожарных машин, кроме того на месте работают полицейские.

Если вы стали свидетелем или участником эвакуации, присылайте нам информацию через WhatsApp и Telegram по номеру 8–996–378–29–32, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!

 Перед зданием, на улице Чаплыгина, собрались эвакуированные люди и прохожие, они снимают происходящее на телефоны.

Пожар начался примерно в 19:40. По словам очевидцев, дым от пожара дотянулся даже до Михайловской набережной.

Пожарные начали поливать веранду второго этажа здания.

Наш корреспондент запустил с места происшествия онлайн-трансляцию. 

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    КОММЕНТАРИИ (91)

    ЫЫЫ
    18 авг 2019 в 20:45

    Тут вся Россия горит, а они про какую-то хрючевню...

    Греча
    18 авг 2019 в 20:57

    А горел бы какой-нибудь завод были бы комментарии в стиле - туда и дорога! А жральни в новосибе священны, а всякие рестораторы приравниваются к божествам.

    Александр
    18 авг 2019 в 20:40

    Жаль, качественное заведение. И Бурковский настоящий творец, ресторатор от бога. Сил ему и не опускать руки.