Дети снова начали играть на заброшенной стройке, где весной погибла трёхлетняя девочка

Очевидцы заметили, что дети снова играют на заброшенной стройке на Волховской в Ленинском районе Новосибирска — весной оттуда упала 3-летняя девочка. Ребёнок погиб.

«На стройке возле дома улице Волховская, 33А, где весной погибла девочка, опять играют дети, — сообщила НГС живущая по соседству Анна Цветкова. — Дети там постоянно, причём совсем маленькие».



18 августа девушка снова заметила троих мальчиков, которые находились на верхнем этаже долгостроя.

НГС отправил запрос в мэрию Новосибирска с просьбой рассказать про результаты проверки заброшенных строек и пояснить, почему недостроенный объект на Волховской, 33А 18 августа оказался открытым для посторонних.