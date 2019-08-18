Дети снова начали играть на заброшенной стройке, где весной погибла трёхлетняя девочка

18 августа троих детей на заброшенной стройке заметили жители соседнего дома
Фото: Анна Цветкова
Очевидцы заметили, что дети снова играют на заброшенной стройке на Волховской в Ленинском районе Новосибирска — весной оттуда упала 3-летняя девочка. Ребёнок погиб.
«На стройке возле дома улице Волховская, 33А, где весной погибла девочка, опять играют дети, — сообщила НГС живущая по соседству Анна Цветкова. — Дети там постоянно, причём совсем маленькие».
18 августа девушка снова заметила троих мальчиков, которые находились на верхнем этаже долгостроя.
НГС отправил запрос в мэрию Новосибирска с просьбой рассказать про результаты проверки заброшенных строек и пояснить, почему недостроенный объект на Волховской, 33А 18 августа оказался открытым для посторонних.
Несчастный случай произошёл 28 мая — девочка и двое мальчиков прошли на территорию заброшенной стройки на улице Волховской, 33А. Дети поднялись на третий этаж, откуда девочка упала и скончалась от полученных травм. За несколько дней до этого несчастного случая читатель НГС прислал в редакцию видеоролик, на котором дети играют на 16-м этаже долгостроя. После этого прокурор Кировского района потребовал закрыть доступ к недостроенным объектам на улице Зорге. В июне власти сообщили, что начали закрывать заброшенные стройки по всему городу, чтобы предотвратить несчастные случаи.