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Дети снова начали играть на заброшенной стройке, где весной погибла трёхлетняя девочка

После несчастного случая прокуратура потребовала закрыть доступ к недостроенным объектам

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18 августа троих детей на заброшенной стройке заметили жители соседнего дома

Фото: Анна Цветкова

Очевидцы заметили, что дети снова играют на заброшенной стройке на Волховской в Ленинском районе Новосибирска — весной оттуда упала 3-летняя девочка. Ребёнок погиб. 

«На стройке возле дома улице Волховская, 33А, где весной погибла девочка, опять играют дети, — сообщила НГС живущая по соседству Анна Цветкова. — Дети там постоянно, причём совсем маленькие». 

18 августа девушка снова заметила троих мальчиков, которые находились на верхнем этаже долгостроя.

НГС отправил запрос в мэрию Новосибирска с просьбой рассказать про результаты проверки заброшенных строек и пояснить, почему недостроенный объект на Волховской, 33А 18 августа оказался открытым для посторонних.  

Несчастный случай произошёл 28 мая — девочка и двое мальчиков прошли на территорию заброшенной стройки на улице Волховской, 33А. Дети поднялись на третий этаж, откуда девочка упала и скончалась от полученных травм. За несколько дней до этого несчастного случая читатель НГС прислал в редакцию видеоролик, на котором дети играют на 16-м этаже долгостроя. После этого прокурор Кировского района потребовал закрыть доступ к недостроенным объектам на улице Зорге. В июне власти сообщили, что начали закрывать заброшенные стройки по всему городу, чтобы предотвратить несчастные случаи. 

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    КОММЕНТАРИИ (18)

    18 авг 2019 в 18:14

    Родители этих детей где ?????В то время когда 3?? ТРЕХЛЕТНИЙ !!!!гдето там гуляет !!!Трехлетний!!!!О чем они думают в это время???Закон об обязанностях родителей перед детьми!!!!И наказывать---родителей так называемых

    18 авг 2019 в 18:30

    весной оттуда упала 3-летняя девочка. Ребёнок погиб... Ребенку было 10 лет,вы что сплетни пишите...

    Фото пользователя
    18 авг 2019 в 18:28

    Из статьи-«Запрос в мэрию отправили».А Мэрии до этого сейчас ли, к выборам наверно готовятся.Они итак не особо ответчики,будучи выбранными.