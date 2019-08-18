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Новосибирцы сняли красивое видео про аэродром Толмачёво

Авторы видео назвали ролик подарком от аэродрома Мочище

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18 августа — День Воздушного Флота России

Фото: скрин с видео

Новосибирцы сняли ролик, посвящённый аэродрому Толмачёво, — авторы видео показали взлёт и посадку самолётов, прилетающих в город. 

«В Мочище был праздник недавно, 28 июня. Прилетали "Соколы России", "Витязи", поэтому мы много снимали в Толмачёво. Сделали такой ролик, как подарок от аэродрома Мочище, — рассказала автор видео, видеооператор аэродрома Мочище Елена Василенко. — Снимали подготовку пилотов, заодно поснимали гражданские самолёты». По словам автора, видео сняли в течение дня.

18 августа отмечается День Воздушного Флота России. На днях российские лётчики сумели посадить пассажирский самолёт на кукурузное поле — у лайнера отказали двигатели, все пассажиры остались живы. 

Видео: YouTube, канал Елена Василенко

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