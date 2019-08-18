Новосибирцы сняли красивое видео про аэродром Толмачёво

Новосибирцы сняли ролик, посвящённый аэродрому Толмачёво, — авторы видео показали взлёт и посадку самолётов, прилетающих в город.

«В Мочище был праздник недавно, 28 июня. Прилетали "Соколы России", "Витязи", поэтому мы много снимали в Толмачёво. Сделали такой ролик, как подарок от аэродрома Мочище, — рассказала автор видео, видеооператор аэродрома Мочище Елена Василенко. — Снимали подготовку пилотов, заодно поснимали гражданские самолёты». По словам автора, видео сняли в течение дня.

18 августа отмечается День Воздушного Флота России. На днях российские лётчики сумели посадить пассажирский самолёт на кукурузное поле — у лайнера отказали двигатели, все пассажиры остались живы.