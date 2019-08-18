«Картина была жуткая: микроавтобус влетел в прохожих на Станиславского

Два автомобиля столкнулись на перекрёстке на Станиславского: от удара микроавтобус отбросило к тротуару, под колёсами оказалась пешеход. Женщина погибла.

«"Крайслер" двигался по улице Станиславского. "Ниссан" — по улице Степной со стороны Римского-Корсакова в сторону улицы Троллейной. После столкновения "Ниссан" выкинуло на тротуар», — рассказал инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков. От полученных травм погибла 72-летняя женщина.