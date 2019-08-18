«Картина была жуткая: микроавтобус влетел в прохожих на Станиславского

Авария произошла около 13 часов
Фото: ГИБДД г. Новосибирска
Два автомобиля столкнулись на перекрёстке на Станиславского: от удара микроавтобус отбросило к тротуару, под колёсами оказалась пешеход. Женщина погибла.
«"Крайслер" двигался по улице Станиславского. "Ниссан" — по улице Степной со стороны Римского-Корсакова в сторону улицы Троллейной. После столкновения "Ниссан" выкинуло на тротуар», — рассказал инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков. От полученных травм погибла 72-летняя женщина.
По словам очевидцев, в момент столкновения машин она переходила дорогу. Рядом с ней шли двое мужчин, которые успели отбежать. «Я ехал со стороны Станиславского в сторону Немировича-Данченко. Загорелся красный сигнал светофора, я остановился перед пересечением со Степной. Отвлёкся, просто на приборы смотрел, потом услышал визг тормозов. Голову поворачиваю, смотрю: седан летит со стороны Станиславского на красный сигнал светофора, потому что мы стояли пропускали пешеходов, — рассказал НГС очевидец аварии. — И ударил микроавтобус в бок. Микроавтобус отлетел на пешеходов. Двое успели, а женщина — нет, и прямо на моих глазах в воздухе подлетает. Её, получается, об забор и под машину. Потом кто был из мужиков там — подбежали, автобус приподняли, там кровь, было понятно, что уже труп. Картина была жуткая».
Свидетель аварии рассказал, что через некоторое время к месту подъехала реанимация — в машине пытались спасти пострадавшую женщину.
Вчера в Центральном районе пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем — 60-летнюю пассажирку автобуса увезли на скорой.