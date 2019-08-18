Новосибирцы снова заметили дымку и запах гари

Новосибирцы снова заметили дымку в городе — на экспериментальной станции «Тион» уровень загрязнения воздуха находится на отметке 6–7 баллов.

«Сейчас тот же запах гари, что и был в июле, — заметили читатели. — Это не просто природная дымка, солнце отражается слегка красноватым оттенком».

Дымку начали замечать ещё с пятницы, 16 июля. Тогда синоптики объяснили, что это обычное природное явление, которое не связано с ухудшением экологической обстановки и лесными пожарами в Сибири, а ухудшение видимости происходит из-за конденсации водяного пара и никак не связано с экологией.