Новосибирцы снова заметили дымку и запах гари

В разных районах города качество воздуха по международной шкале AQI хуже среднего
Фото: Анна Богданова
Новосибирцы снова заметили дымку в городе — на экспериментальной станции «Тион» уровень загрязнения воздуха находится на отметке 6–7 баллов.
«Сейчас тот же запах гари, что и был в июле, — заметили читатели. — Это не просто природная дымка, солнце отражается слегка красноватым оттенком».
Дымку начали замечать ещё с пятницы, 16 июля. Тогда синоптики объяснили, что это обычное природное явление, которое не связано с ухудшением экологической обстановки и лесными пожарами в Сибири, а ухудшение видимости происходит из-за конденсации водяного пара и никак не связано с экологией.
Тем не менее, по данным сайта CityAir, 18 августа уровень загрязнения воздуха в Новосибирске вырос до 7 баллов из 10.
Все пять станций мониторинга сервиса CityAir, расположенные в городе, показывали загрязнения воздуха на уровне 5–7 баллов. «Индекс качества воздуха (AQI) — общий показатель загрязнения воздуха на основе концентраций нескольких видов загрязнителей. В CityAir он рассчитывается по наиболее распространенной международной методике. <...> Наибольшую опасность для человека представляют частицы PM2.5, которые вследствие малого диаметра обладают большой проникающей способностью — они практически не задерживаются естественными барьерами и легко попадают внутрь организма», — говорится на сайте CityAir.
Во второй половине июля в Новосибирске наблюдался сильный смог, связанный с лесными пожарами в Красноярском крае. Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии «Планета» тогда опубликовал снимки со спутника, на которых было видно, как дым от пожаров расползается в сторону Новосибирской области. Врач-пульмонолог Евгения Лесовских рассказывала, что дымка вредна для здоровья, и рекомендовала на время уехать из города.