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Новосибирцы снова заметили дымку и запах гари

Уровень загрязнения воздуха выше среднего

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В разных районах города качество воздуха по международной шкале AQI хуже среднего

Фото: Анна Богданова

Новосибирцы снова заметили дымку в городе — на экспериментальной станции «Тион» уровень загрязнения воздуха находится на отметке 6–7 баллов.

«Сейчас тот же запах гари, что и был в июле, — заметили читатели. — Это не просто природная дымка, солнце отражается слегка красноватым оттенком». 

Дымку начали замечать ещё с пятницы, 16 июля. Тогда синоптики объяснили, что это обычное природное явление, которое не связано с ухудшением экологической обстановки и лесными пожарами в Сибири, а ухудшение видимости происходит из-за конденсации водяного пара и никак не связано с экологией. 

AQI&nbsp;— шкала, по которой определяется качество воздуха.&nbsp;6&nbsp;— небезопасно, 7&nbsp;— вредно<br><br>&nbsp;

AQI — шкала, по которой определяется качество воздуха. 6 — небезопасно, 7 — вредно

 

Тем не менее, по данным сайта CityAir, 18 августа уровень загрязнения воздуха в Новосибирске вырос до 7 баллов из 10. 

Все пять станций мониторинга сервиса CityAir, расположенные в городе, показывали загрязнения воздуха на уровне 5–7 баллов. «Индекс качества воздуха (AQI) — общий показатель загрязнения воздуха на основе концентраций нескольких видов загрязнителей. В CityAir он рассчитывается по наиболее распространенной международной методике. <...> Наибольшую опасность для человека представляют частицы PM2.5, которые вследствие малого диаметра обладают большой проникающей способностью — они практически не задерживаются естественными барьерами и легко попадают внутрь организма», — говорится на сайте CityAir. 

18 августа в Новосибирске ухудшилась экологическая обстановка

18 августа в Новосибирске ухудшилась экологическая обстановка

Во второй половине июля в Новосибирске наблюдался сильный смог, связанный с лесными пожарами в Красноярском крае. Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии «Планета» тогда опубликовал снимки со спутника, на которых было видно, как дым от пожаров расползается в сторону Новосибирской области. Врач-пульмонолог Евгения Лесовских рассказывала, что дымка вредна для здоровья, и рекомендовала на время уехать из города

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    КОММЕНТАРИИ (5)

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    18 авг 2019 в 14:38

    Необходимо всех кто замечает - сразу в заки помещать. Это антиваванство. Никакой гари и дыма нет. Это икона миески не выгодно

    Элен
    18 авг 2019 в 14:35

    Почему ВЕЛИКАЯ страна с великим Путиным во главе не способна потушить лесные пожары?????

    18 авг 2019 в 14:35

    Этим летом мы все как шашлыки ,ходим.Изпядно копчеными придём на выборы в сентябре.