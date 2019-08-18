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Танцующие девушки и необычные костюмы фанатов: в Новосибирске стартовал День болельщика ХК «Сибирь»

Сотни новосибирцев собрались на площади Калинина

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Сотни болельщиков выстраиваются на марш к ЛДС «Сибирь»

Фото: Александр Ощепков / НГС

В Новосибирске стартовал День болельщика — фанаты ХК «Сибирь» пройдут колонной до ЛДС «Сибирь», встретятся с игроками клуба. В конце праздника состоится шоу от хоккеистов. 

Открытие Дня болельщика

Открытие Дня болельщика

Колонна стартует от площади Калинина. По наблюдению корреспондентов, около 11:30 сотни фанатов с атрибутикой клуба собрались на площади Калинина. 

Участники марша пришли в костюмах с символикой клуба

Участники марша пришли в костюмах с символикой клуба

В числе участников марша — мэр Анатолий Локоть, который назвал «кофеином» новосибирского хоккеиста Владимира Тарасенко

На открытие праздника пришли сотни болельщиков

На открытие праздника пришли сотни болельщиков

Запорожец-кабриолет

Запорожец-кабриолет

Также на Дне болельщика можно будет увидеть «Запорожец»-кабриолет, который в цвета «Сибири» раскрасил Усатый в каске — самый известный болельщик клуба Дмитрий Казанцев.

Видео: Александр Сильченко / НГС

По наблюдению корреспондента, колонна растянулась примерно на 800 метров, в марше приняли участие около 600 болельщиков. Примерно через каждые 10 минут участники марша скандировали: «Сибирь! Сибирь». Колонну сопровождали полицейские, никаких конфликтов не произошло. 

Видео: Александр Сильченко / НГС

Колонна болельщиков выдвинулась в сторону ЛДС

Колонна болельщиков выдвинулась в сторону ЛДС

Символ клуба&nbsp;<br><br>&nbsp;

Символ клуба 

 

Примерно через каждые 10 минут участники марша скандировали: «Сибирь! Сибирь». Колонну сопровождали полицейские, никаких конфликтов не произошло.

Праздник завершится шоу возле ЛДС

Праздник завершится шоу возле ЛДС

Сегодня День болельщика ХК «Сибирь»

Сегодня День болельщика ХК «Сибирь»

Хоккеисты клуба устроят фотосессию с болельщиками

Хоккеисты клуба устроят фотосессию с болельщиками

Колонну сопровождала полиция

Колонну сопровождала полиция

В марше приняли участие около 600 болельщиков

В марше приняли участие около 600 болельщиков

У ЛДС болельщики встретились с хоккеистами куба<br><br><br>

У ЛДС болельщики встретились с хоккеистами куба


В 13:00 пройдёт торжественное открытие ЛДС «Сибирь», а после в течение нескольких часов будет возможность пообщаться с игроками клуба — на территории ЛДС и возле него начнут работать развлекательные точки, где можно будет сфотографироваться с хоккеистами.

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    КОММЕНТАРИИ (32)

    постер
    18 авг 2019 в 12:16

    тов. Локоть, вам нужен броневичок для пламенных речей.
    А вот мэрию пора отдать нормальному профессионалу.
    Который обойдется без кофеинов и прочих "веществ", но приведет в порядок город.

    Гость
    18 авг 2019 в 12:17

    В Москве признали что в сибе самые сильные, преданные и мотивирующие болельщики, а вот сама команда самая слабая в КХЛ.
    Вот и остаётся приходить болельщикам ради попить пиво, поболеть и не важно проигрыш или выигрыш, всем понятно что СКА и ЦСКА встреться опять в финале

    ехидна нск
    18 авг 2019 в 12:16

    Новосибирск - город динамичного разрытия ! И когда это разрытие в центре города закончится ?
    И еще - когда Локоть даст правовую и политическую оценку жестоким расправам загадочных людей в обмундировании без опознавательных знаков над мирными прохожими в Москве ?