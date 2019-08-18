Танцующие девушки и необычные костюмы фанатов: в Новосибирске стартовал День болельщика ХК «Сибирь»

Сотни болельщиков выстраиваются на марш к ЛДС «Сибирь»
Фото: Александр Ощепков / НГС
В Новосибирске стартовал День болельщика — фанаты ХК «Сибирь» пройдут колонной до ЛДС «Сибирь», встретятся с игроками клуба. В конце праздника состоится шоу от хоккеистов.
Колонна стартует от площади Калинина. По наблюдению корреспондентов, около 11:30 сотни фанатов с атрибутикой клуба собрались на площади Калинина.
В числе участников марша — мэр Анатолий Локоть, который назвал «кофеином» новосибирского хоккеиста Владимира Тарасенко.
Также на Дне болельщика можно будет увидеть «Запорожец»-кабриолет, который в цвета «Сибири» раскрасил Усатый в каске — самый известный болельщик клуба Дмитрий Казанцев.
Видео: Александр Сильченко / НГС
По наблюдению корреспондента, колонна растянулась примерно на 800 метров, в марше приняли участие около 600 болельщиков. Примерно через каждые 10 минут участники марша скандировали: «Сибирь! Сибирь». Колонну сопровождали полицейские, никаких конфликтов не произошло.
Видео: Александр Сильченко / НГС
Примерно через каждые 10 минут участники марша скандировали: «Сибирь! Сибирь». Колонну сопровождали полицейские, никаких конфликтов не произошло.
В 13:00 пройдёт торжественное открытие ЛДС «Сибирь», а после в течение нескольких часов будет возможность пообщаться с игроками клуба — на территории ЛДС и возле него начнут работать развлекательные точки, где можно будет сфотографироваться с хоккеистами.