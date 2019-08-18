Танцующие девушки и необычные костюмы фанатов: в Новосибирске стартовал День болельщика ХК «Сибирь»

В Новосибирске стартовал День болельщика — фанаты ХК «Сибирь» пройдут колонной до ЛДС «Сибирь», встретятся с игроками клуба. В конце праздника состоится шоу от хоккеистов.

Открытие Дня болельщика Фото: Александр Ощепков / НГС

Колонна стартует от площади Калинина. По наблюдению корреспондентов, около 11:30 сотни фанатов с атрибутикой клуба собрались на площади Калинина.

Участники марша пришли в костюмах с символикой клуба Фото: Александр Ощепков / НГС

В числе участников марша — мэр Анатолий Локоть, который назвал «кофеином» новосибирского хоккеиста Владимира Тарасенко.

На открытие праздника пришли сотни болельщиков Фото: Александр Ощепков / НГС

Запорожец-кабриолет Фото: Александр Ощепков / НГС

Также на Дне болельщика можно будет увидеть «Запорожец»-кабриолет, который в цвета «Сибири» раскрасил Усатый в каске — самый известный болельщик клуба Дмитрий Казанцев.



Видео: Александр Сильченко / НГС

По наблюдению корреспондента, колонна растянулась примерно на 800 метров, в марше приняли участие около 600 болельщиков. Примерно через каждые 10 минут участники марша скандировали: «Сибирь! Сибирь». Колонну сопровождали полицейские, никаких конфликтов не произошло.

Видео: Александр Сильченко / НГС

Колонна болельщиков выдвинулась в сторону ЛДС Фото: Александр Ощепков / НГС

Символ клуба



Фото: Александр Ощепков / НГС

Примерно через каждые 10 минут участники марша скандировали: «Сибирь! Сибирь». Колонну сопровождали полицейские, никаких конфликтов не произошло.

Праздник завершится шоу возле ЛДС Фото: Александр Ощепков / НГС

Сегодня День болельщика ХК «Сибирь» Фото: Александр Ощепков / НГС

Хоккеисты клуба устроят фотосессию с болельщиками Фото: Александр Ощепков / НГС

Колонну сопровождала полиция Фото: Александр Ощепков / НГС

В марше приняли участие около 600 болельщиков Фото: Александр Ощепков / НГС

У ЛДС болельщики встретились с хоккеистами куба





Фото: Александр Ощепков / НГС