Министр культуры Мединский дал премию новосибирскому театру

Сцена из спектакля «Морфий»
Фото: предоставлено театром под руководством Сергея Афанасьева
Новосибирский драматический театр под руководством Сергея Афанасьева получил премию имени Фёдора Волкова за вклад в развитие театрального искусства России.
Решение, подписанное министром культуры РФ Владимиром Мединским, опубликовано на сайте ведомства. «Ежегодно присуждается не больше трёх премий. Премия включает в себя специальный приз: (бронзовая статуэтка Фёдора Волкова), почётный диплом и денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей», — поясняется в документе.
Кроме новосибирского театра, в 2019 году премию Волкова получили Пермский государственный театр академический театр оперы и балета имени П.И. Чайковского и художественный руководитель Театра юного зрителя Республики Саха (Якутия) Алексей Павлов.
Премия имени Фёдора Волкова была учреждена в 2000 году в целях поощрения творческих работников театров и театральных организаций Российской Федерации и в связи с отмечавшимся в 2000 году 250-летним юбилеем первого русского профессионального театра.
Фёдор Волков — русский актёр и театральный деятель, который создал первый постоянный русский театр. Считается основателем русского театра (по информации «Википедии»).
В этом году Новосибирск вошёл в пятёрку самых театральных городов России, а театр под руководством Сергея Афанасьева назвали одним из самых популярных театров города.