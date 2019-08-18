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Министр культуры Мединский дал премию новосибирскому театру

Помимо бронзовой статуэтки и диплома, театр Афанасьева получит денежное вознаграждение — 100 тысяч

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Сцена из спектакля «Морфий»

Фото: предоставлено театром под руководством Сергея Афанасьева

Новосибирский драматический театр под руководством Сергея Афанасьева получил премию имени Фёдора Волкова за вклад в развитие театрального искусства России. 

Решение, подписанное министром культуры РФ Владимиром Мединским, опубликовано на сайте ведомства. «Ежегодно присуждается не больше трёх премий. Премия включает в себя специальный приз: (бронзовая статуэтка Фёдора Волкова), почётный диплом и денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей», — поясняется в документе. 

Кроме новосибирского театра, в 2019 году премию Волкова получили Пермский государственный театр академический театр оперы и балета имени П.И. Чайковского и художественный руководитель Театра юного зрителя Республики Саха (Якутия) Алексей Павлов. 

Премия имени Фёдора Волкова была учреждена в 2000 году в целях поощрения творческих работников театров и театральных организаций Российской Федерации и в связи с отмечавшимся в 2000 году 250-летним юбилеем первого русского профессионального театра. 

Фёдор Волков — русский актёр и театральный деятель, который создал первый постоянный русский театр. Считается основателем русского театра (по информации «Википедии»).

В этом году Новосибирск вошёл в пятёрку самых театральных городов России, а театр под руководством Сергея Афанасьева назвали одним из самых популярных театров города. 

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