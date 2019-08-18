Министр культуры Мединский дал премию новосибирскому театру

Новосибирский драматический театр под руководством Сергея Афанасьева получил премию имени Фёдора Волкова за вклад в развитие театрального искусства России.

Решение, подписанное министром культуры РФ Владимиром Мединским, опубликовано на сайте ведомства. «Ежегодно присуждается не больше трёх премий. Премия включает в себя специальный приз: (бронзовая статуэтка Фёдора Волкова), почётный диплом и денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей», — поясняется в документе.

Кроме новосибирского театра, в 2019 году премию Волкова получили Пермский государственный театр академический театр оперы и балета имени П.И. Чайковского и художественный руководитель Театра юного зрителя Республики Саха (Якутия) Алексей Павлов.