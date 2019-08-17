Новосибирские волонтёры спасают двух покалеченных лисят

«Так как сейчас пожары в Сибири, мы разместили объявление. Они же [животные] сейчас пойдут по направлению к нашему городу. Мы написали, что явно кого-то будут сбивать машины или ещё что-то. И мы, в принципе, имеем несколько дежурных запасных мест под таких животных», — рассказала корреспонденту НГС руководитель фонда помощи животным «Доброе сердце» Ольга Климова.

Долгое время за помощью никто не обращался, но затем в течение суток горожане сообщили о двух покалеченных лисятах, которым требуется помощь.

«Мне позвонила женщина, сказала, что у неё дети, когда гуляли на велосипедах по лесу на дачах, нашли маленького серого лисёнка раненого, принесли его домой. <…> Женщина попросила, чтобы мы его забрали. <…> По характеру травм лисёнка такое ощущение, что его сбила машина, как бы зацепила и протащила его. У него скальпированная рана ноги, сломан хвост. Сейчас он в очень тяжелом состоянии. <…> Это не очень распространённый вид лисы. Такие лисы есть только в зоопарках, и у нас [в фонде] одна. Мы нашу лису сейчас сгребли в охапку и поехали переливать кровь», — объяснила Ольга.

На следующий день в фонд обратился мужчина, который сообщил о том, что нашёл рыжего лисёнка.

«Он ехал по трассе, нашёл его сбитого, забрал его домой. Он у него два дня дома в ванной прожил. Потом мужчина понял, что не знает, что с ним делать. Позвонил и привёз его нам сам. <…> У лисёнка подозрение на черепно-мозговую травму. Но это можно понять только по МРТ, а сейчас ему нельзя его сделать. Сняли с него почти 60 клещей. У него пироплазмоз. Вчера он просто лежал "тряпочкой" весь день. Сегодня начал проявлять интерес к еде», — добавила руководитель фонда.