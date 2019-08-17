Спустя три года Элджей заплатил екатеринбургскому художнику за обложки альбомов и эскизы тату

Представители музыканта извинились перед художником
Фото: Никита Жижанов vk.com / id32188177; sayonaraboy / instagram.com
Художник из Екатеринбурга Никита Жижанов спустя три года получил деньги за работу от известного рэпера Элджея за эскизы тату и обложки, которые он делал для музыканта.
«Как вышла статья на Е1, стали и другие писать. После этого со мной связался менеджер и спросил, что случилось. Как он сказал, он просто не понял, что это меня как-то задело. На что я ему сказал: "Было бы странно, если бы вам, например, за концерты не платили". Мы пообщались, я ему назвал сумму, он сказал, сколько они мне могут заплатить», — сообщил художник корреспонденту E1.RU.
Никита пояснил, что получил оплату за свою работу 14 августа. Теперь он считает конфликт улаженным. По его словам, представители музыканта общались вежливо и извинились за сложившуюся ситуацию.
Ранее художник рассказал журналистам, что на протяжении нескольких лет работал с известным рэпером из Новосибирска. Однако затем музыкант не заплатил ему за работу и не упомянул в социальных сетях как автора эскизов своих татуировок.
В конце июля стало известно, что Элджей вошёл в рейтинг самых успешных звёзд страны.