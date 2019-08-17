Спустя три года Элджей заплатил екатеринбургскому художнику за обложки альбомов и эскизы тату

Художник из Екатеринбурга Никита Жижанов спустя три года получил деньги за работу от известного рэпера Элджея за эскизы тату и обложки, которые он делал для музыканта.

«Как вышла статья на Е1, стали и другие писать. После этого со мной связался менеджер и спросил, что случилось. Как он сказал, он просто не понял, что это меня как-то задело. На что я ему сказал: "Было бы странно, если бы вам, например, за концерты не платили". Мы пообщались, я ему назвал сумму, он сказал, сколько они мне могут заплатить», — сообщил художник корреспонденту E1.RU.