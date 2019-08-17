В Центральном районе пассажирский автобус столкнулся с легковушкой

Очевидцы сообщают, что автобус столкнулся с легковым автомобилем при перестроении
Фото: Дмитрий Житнюк
В субботу, 17 августа, в Центральном районе Новосибирска пассажирский автобус № 8 столкнулся с легковым автомобилем ВАЗ.
«Автобус двигался по Красному проспекту у дома 22 <...> и при перестроении столкнулся с автомобилем ВАЗ. Женщину лет 60 увезла скорая. При столкновении она упала, и на неё упала другая женщина», — коротко сообщили аварийные комиссары службы «Альянс».
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС информацию о ДТП подтвердили, уточнив, что информации о пострадавших в ведомство пока не поступало.
В конце июля междугородний автобус попал в ДТП возле автовокзала.