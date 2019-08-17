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Происшествия

В Центральном районе пассажирский автобус столкнулся с легковушкой

Одну из пассажирок автобуса увезли на скорой

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Очевидцы сообщают, что автобус столкнулся с легковым автомобилем при перестроении

Фото: Дмитрий Житнюк

В субботу, 17 августа, в Центральном районе Новосибирска пассажирский автобус № 8 столкнулся с легковым автомобилем ВАЗ. 

«Автобус двигался по Красному проспекту у дома 22 <...> и при перестроении столкнулся с автомобилем ВАЗ. Женщину лет 60 увезла скорая. При столкновении она упала, и на неё упала другая женщина», — коротко сообщили аварийные комиссары службы «Альянс».

Ни автобус, ни автомобиль не получили серьёзных повреждений

Ни автобус, ни автомобиль не получили серьёзных повреждений

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС информацию о ДТП подтвердили, уточнив, что информации о пострадавших в ведомство пока не поступало.

В конце июля междугородний автобус попал в ДТП возле автовокзала. 

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    Кошка
    17 авг 2019 в 21:09

    Какого черта автобус перестраивался в третью полосу? Ему до поворота на лево еще как до Китая пешком в этом месте.

    Фото пользователя
    17 авг 2019 в 21:01

    на фото Жигуль видавший виды- прям участник боевых действий!