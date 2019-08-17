Дома стены помогли: ФК «Новосибирск» выиграл первый матч

Новосибирцы одержали первую победу в домашнем матче
Фото: Александр Ощепков / НГС
Футбольный клуб «Новосибирск» сыграл первый домашний матч на стадионе «Спартак» — матч с командой «Сахалин» закончился со счётом 3:1 в пользу новосибирцев.
В честь первого домашнего матча ФК «Сибирь» решил устроить большой праздник: перед входом на стадион разгуливал огромный белый медведь и всех обнимал, а детям предлагали забить мяч в ворота и получить мороженое в подарок.
Ещё в первом тайме новосибирцы вырвались вперёд — первый гол болельщики встретили бурными овациями.
Пока что на трибунах стадиона много свободных мест, но самые преданные фанаты новосибирского футбола готовы кричать «Чикалда!» и «Новосиб!» и петь «Если с другом вышел в путь» за весь город.
Во втором тайме «Сахалин» смог забить в ворота новосибирцев по пенальти, однако хозяин матча вскоре ответил двумя голами.
Несмотря на выкрики тренеров «Играть до конца», «Сахалин» так и не смог забить «Новосибирску».
В июне правительство Новосибирской области приняло решение создать новый футбольный клуб из-за неэффективности ФК «Сибирь». В прошлом сезоне «Сибирь» заняла лишь 18-е место в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) — клуб впервые с 2005 года был вынужден перейти во второй дивизион соревнований.