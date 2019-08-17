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Дома стены помогли: ФК «Новосибирск» выиграл первый матч

Новосибирцы прервали серию поражений, не оставив шансов «Сахалину»

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Новосибирцы одержали первую победу в домашнем матче

Фото: Александр Ощепков / НГС

Футбольный клуб «Новосибирск» сыграл первый домашний матч на стадионе «Спартак» — матч с командой «Сахалин» закончился со счётом 3:1 в пользу новосибирцев.

Огромный белый медведь обнимал всех болельщиков

Огромный белый медведь обнимал всех болельщиков


В честь первого домашнего матча ФК «Сибирь» решил устроить большой праздник: перед входом на стадион разгуливал огромный белый медведь и всех обнимал, а детям предлагали забить мяч в ворота и получить мороженое в подарок.

С командами на поле вышли дети, которые занимаются сейчас в футбольных секциях

С командами на поле вышли дети, которые занимаются сейчас в футбольных секциях

Ещё в первом тайме новосибирцы вырвались вперёд — первый гол болельщики встретили бурными овациями.

Футбольные фанаты без умолку скандировали: «Новосиб!»

Футбольные фанаты без умолку скандировали: «Новосиб!»

Пока что на трибунах стадиона много свободных мест, но самые преданные фанаты новосибирского футбола готовы кричать «Чикалда!» и «Новосиб!» и петь «Если с другом вышел в путь» за весь город.

Единственный гол «Сахалин» забил по пенальти

Единственный гол «Сахалин» забил по пенальти

Во втором тайме «Сахалин» смог забить в ворота новосибирцев по пенальти, однако хозяин матча вскоре ответил двумя голами. 

Следующий матч пройдёт 6 сентября. Соперником новосибирцев станет омский «Иртыш»

Следующий матч пройдёт 6 сентября. Соперником новосибирцев станет омский «Иртыш»

Несмотря на выкрики тренеров «Играть до конца», «Сахалин» так и не смог забить «Новосибирску».

В июне правительство Новосибирской области приняло решение создать новый футбольный клуб из-за неэффективности ФК «Сибирь». В прошлом сезоне «Сибирь» заняла лишь 18-е место в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) — клуб впервые с 2005 года был вынужден перейти во второй дивизион соревнований.

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    КОММЕНТАРИИ (7)

    Фото пользователя
    17 авг 2019 в 20:15

    Повезло.

    Фото пользователя
    17 авг 2019 в 20:39

    Когда-то на этом поле ПСВ играл а сейчас Сахалин... Срамота...

    Гость
    17 авг 2019 в 20:00

    Убожество