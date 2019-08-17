Дома стены помогли: ФК «Новосибирск» выиграл первый матч

Футбольный клуб «Новосибирск» сыграл первый домашний матч на стадионе «Спартак» — матч с командой «Сахалин» закончился со счётом 3:1 в пользу новосибирцев.



Огромный белый медведь обнимал всех болельщиков Фото: Александр Ощепков / НГС



В честь первого домашнего матча ФК «Сибирь» решил устроить большой праздник: перед входом на стадион разгуливал огромный белый медведь и всех обнимал, а детям предлагали забить мяч в ворота и получить мороженое в подарок.



С командами на поле вышли дети, которые занимаются сейчас в футбольных секциях Фото: Александр Ощепков / НГС

Фото: Александр Ощепков / НГС

Ещё в первом тайме новосибирцы вырвались вперёд — первый гол болельщики встретили бурными овациями.



Футбольные фанаты без умолку скандировали: «Новосиб!» Фото: Александр Ощепков / НГС

Пока что на трибунах стадиона много свободных мест, но самые преданные фанаты новосибирского футбола готовы кричать «Чикалда!» и «Новосиб!» и петь «Если с другом вышел в путь» за весь город.

Единственный гол «Сахалин» забил по пенальти Фото: Александр Ощепков / НГС

Во втором тайме «Сахалин» смог забить в ворота новосибирцев по пенальти, однако хозяин матча вскоре ответил двумя голами.

Следующий матч пройдёт 6 сентября. Соперником новосибирцев станет омский «Иртыш» Фото: Александр Ощепков / НГС