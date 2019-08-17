На парковке Экспоцентра устроили гонки с визгом шин и переворотом автомобилей

На парковке построили препятствия
Фото: Дмитрий Косенко
Компания Audi устроила на площадке возле Экспоцентра на улице Станционной гоночный трек и внедорожные препятствия. Всем желающим новосибирцам давали прокатиться на любой машине — кроссоверах или легковушках.
«Это седан Audi А4, спортбэк A5, кроссоверы Q5, Q7, Q8 и спортивные модели линейки — Audi RS 5, RS 6 и RS 7», — рассказала маркетолог дилерского центра «Audi Центр Новосибирск» Надежда Слободянюк.
За ездой новосибирцев следили специальные инструкторы, на кроссоверах предлагалось пройти систему из нескольких препятствий — диагональное вывешивание, подъем в крутую горку, так называемые «качели», преодоление глубокого рва, специально вырытого в поле за Экспоцентром. Самое страшное и непривычное для обычных водителей — преодоление уклона с сильным креном набок, когда кажется, что машина вот-вот перевернется.
На легковых автомобилях водители могли проехать специальную трассу со множеством поворотов — с заносами и визгом шин.
Для гонок автомобили специально привезли из Москвы. Немецкая компания ранее устраивала такие мероприятия в других крупных городах России — Красноярске, Казани, Самаре, Уфе, Екатеринбурге.
Ранее парковку Экспоцентра использовала для гонок и строительства внедорожных препятствий компания Porsche.
Интересуетесь машинами и всем, что с ними связано? Почитайте, как в Новосибирск завезли свежие Toyota Camry с пробегом в такси и по бросовым ценам.
Внимание, рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.