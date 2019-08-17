На парковке Экспоцентра устроили гонки с визгом шин и переворотом автомобилей

Компания Audi устроила на площадке возле Экспоцентра на улице Станционной гоночный трек и внедорожные препятствия. Всем желающим новосибирцам давали прокатиться на любой машине — кроссоверах или легковушках.

«Это седан Audi А4, спортбэк A5, кроссоверы Q5, Q7, Q8 и спортивные модели линейки — Audi RS 5, RS 6 и RS 7», — рассказала маркетолог дилерского центра «Audi Центр Новосибирск» Надежда Слободянюк.

За ездой новосибирцев следили специальные инструкторы, на кроссоверах предлагалось пройти систему из нескольких препятствий — диагональное вывешивание, подъем в крутую горку, так называемые «качели», преодоление глубокого рва, специально вырытого в поле за Экспоцентром. Самое страшное и непривычное для обычных водителей — преодоление уклона с сильным креном набок, когда кажется, что машина вот-вот перевернется.