Два десятка девушек вышли в Нарымском сквере на пикет против домашнего насилия

Целью пикета, по замыслу организаторов, было обратить внимание общественности на проблему домашнего насилия, которое сегодня, по их мнению, остаётся в большинстве случаев безнаказанным.

В Нарымском сквере прошла акция протеста против декриминализации домашнего насилия. В акции приняли участие порядка 20 человек, преимущественно девушки.

«По данным МВД, около 40% всех тяжёлых насильственных преступлений в России совершается в семье и 95% пострадавших — женщины. Более 14 тыс. женщин и 2 тыс. детей ежегодно погибают от рук мужей и отцов», — отметила одна из организаторов акции Ксения Баскакова.

Для того чтобы ситуация изменилась, в России должны быть приняты новые законы. Прежде всего, речь идет о законопроекте «О профилактике семейно-бытового насилия», который будет рассматриваться Госдумой этой осенью. Организаторы акции считают, что проведение акций в его поддержку может увеличить вероятность того, что закон будет принят.



Пикет проходил в Нарымском сквере на пересечении Челюскинцев и Советской, в нём приняли участие порядка 20 человек. Акция была согласованной. Собравшиеся — преимущественно девушки — держали изготовленные собственноручно плакаты «Насилие — преступление, а не традиция», «Бьёт — значит любит? Нет, бьёт — значит сядет» и т. д.



15 августа в новосибирском Академгородке около сотни новосибирцев вышли на пикет во дворе дома по улице Иванова, 28А, где нашли останки жестоко убитого кота.

