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Два десятка девушек вышли в Нарымском сквере на пикет против домашнего насилия

Они потребовали ужесточить ответственность за побои со стороны членов семьи

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Участники пикета выстроились в линию с самодельными плакатами

Фото: Егор Михайлов

В Нарымском сквере прошла акция протеста против декриминализации домашнего насилия. В акции приняли участие порядка 20 человек, преимущественно девушки.

Целью пикета, по замыслу организаторов, было обратить внимание общественности на проблему домашнего насилия, которое сегодня, по их мнению, остаётся в большинстве случаев безнаказанным.

По мнению участников акции, мягкость существующего законодательства не позволяет защитить жертв домашнего насилия

По мнению участников акции, мягкость существующего законодательства не позволяет защитить жертв домашнего насилия

«По данным МВД, около 40% всех тяжёлых насильственных преступлений в России совершается в семье и 95% пострадавших — женщины. Более 14 тыс. женщин и 2 тыс. детей ежегодно погибают от рук мужей и отцов», — отметила одна из организаторов акции Ксения Баскакова.

Для того чтобы ситуация изменилась, в России должны быть приняты новые законы. Прежде всего, речь идет о законопроекте «О профилактике семейно-бытового насилия», который будет рассматриваться Госдумой этой осенью. Организаторы акции считают, что проведение акций в его поддержку может увеличить вероятность того, что закон будет принят.

Пикет проходил в Нарымском сквере на пересечении Челюскинцев и Советской, в нём приняли участие порядка 20 человек. Акция была согласованной. Собравшиеся — преимущественно девушки — держали изготовленные собственноручно плакаты «Насилие — преступление, а не традиция», «Бьёт — значит любит? Нет, бьёт — значит сядет» и т. д.

15 августа в новосибирском Академгородке около сотни новосибирцев вышли на пикет во дворе дома по улице Иванова, 28А, где нашли останки жестоко убитого кота. 

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    КОММЕНТАРИИ (8)

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    17 авг 2019 в 16:50

    Умнички! В суботу звали чай пить на биопикник с травками , а сегодня уже "несёт". Как можно в месте памяти и могил, в купе с православными скрепами и местом для выгула собак ещё и домашнее насилие "рекламировать"? Концепция Нарымского сквера - тихое, спокойное семейное времяпровождение на травке после опорожнившихся утром и вечером сотен собак. А тут такое про мужчин... Сейчас женщины страшнее и сильнее мужчин дома "пьют и буянят"...

    tradition
    17 авг 2019 в 16:42

    Есть пшеничное поле, где выросли сорняки. Сорняки надо выдергивать. Но закон о семейно-бытовом насилии, который пытается продавить известное лобби, это значит залить "агентом Оранж" все поле: в итоге гибнет вся пшеница.
    Есть мощное лобби, которое внедряет этот закон, это же очевидно. То же самое, которое в свое время внедряло закон "о шлепках", который удалось отменить сбором многих тысяч живых подписей.
    Опасность нового закона о "семейно-бытовом насилии" инстинктивно чувствует, я думаю, большинство. Но у некоторых чувство опасности отключено личным печальным опытом, а другие просто сочувствуют (человеку приятно считать себя добрым!) , но при этом упускают из виду, что претворять в жизнь этот закон будет эта же СИСТЕМА, к которой УЖЕ масса вопросов в плане бездумности, безумности и бесчеловечности. С какого перепугу она вдруг начнет разруливать ситуацию так, как это кому-то кажется в самых радужных перспективах?
    Включаем логику:
    Если семейному насилию у нас подвержены 100% женщин в браке, как утверждают лоббисты закона, то это сигнал системе: 100% семей неблагополучны, а значит, 100% семей подлежат контролю на предмет неблагополучия. И система будет исходить именно из этих цифр, и будет отчитываться перед собой-любимой, а не перед пострадавшими.
    Неужели непонятно, что этот закон открывает возможность сведения личных счетов? То есть легитимирует войну всех против всех.

    17 авг 2019 в 16:41

    эти против... а остальные, по их мнению, за что ли ?