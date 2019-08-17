«Не отвлекайте, у нас эвакуация пассажиров»: BAZA опубликовала переговоры пилотов-героев A321

Появилась расшифровка переговоров пилотов Airbus A321, севшего на кукурузное поле в Подмосковье 15 августа. Расшифровку опубликовала Baza. Судя по ней, диспетчеры предупреждали командира воздушного судна Дамира Юсупова и второго пилота Георгия Мурзина о птицах.

Обозначения:

Гордый — радиопозывной аэропорта Жуковский.

СЖР178 — позывной борта рейса U6178.

ПАН-ПАН — сигнал аварийной ситуации.

Переговоры с диспетчером аэропорта

06:00:32–06:01:45

Пилот: Гордый, руление, доброе утро, СЖР178 на стоянке, разрешите погоду и условия выхода на Симферополь.



Диспетчер: Гордый, доброе утро. На вылет 12-я полоса, ветер 110 градусов, 5 метров, видимость 7 километров, нижний край не определён, QNH 1008, QFE 994, температура 16 градусов, коэффициент сцепления 0,5, отдельные перелёты птиц. На вылет рассчитывайте 12-ю полосу. Разрешено согласно плану на Симферополь, по курсу взлёта набирайте 900 метров, связь с Гордым 125,25. Сквок будет дополнительно.

Пилот: Информацию принял. Полоса в работе 12-я. По прямой набираем 900, работаем 125,25. Сквок дополнительно, СЖР178.

Диспетчер: Всё верно.

06:05:38–06:05:54

Пилот: Разрешите буксировку и запуск.

Диспетчер: Буксировку на вторую точку разрешаю, запуск по готовности.

Пилот: На вторую разрешили, запуск по готовности, СЖР178.

06:09:25–06:09:46

Пилот: СЖР178, прошу руление.

Диспетчер: СЖР178, предварительный ВПП 12 разрешаю. ВПП 12 за машиной сопровождения на В7.

Пилот: Предварительный полосы 12 разрешили, по В7 за машиной сопровождения.

06:11:20–06:11:38

Пилот: СЖР178, предварительный полосы 12.



Диспетчер: СЖР178, работайте. Счастливого пути!

Пилот: Работа. 125,250. Спасибо большое, и вам всего доброго!

Переговоры с авиадиспетчером

06:11:39–06:11:57

Пилот: Гордый, старт, СЖР178, предварительный ВПП 12.

Диспетчер: СЖР178, доброе утро! Занимайте исполнительный ВПП 12. Ветер у земли 110 градусов, 4 метра в секунду.

06:12:28–06:12:51

Пилот: СЖР178. К взлёту готов.

Диспетчер: ВПП 12. Взлёт разрешаю, отдельные перелёты птиц. СЖР178: ВПП 12, взлетаю, СЖР178.

06:14:10–06:14:21

Пилот: СЖР, ПАН ПАН, ПАН ПАН, ПАН ПАН, СЖР.

06:14:29–06:14:39

Диспетчер: СЖР178.

Пилот: ПАН ПАН, ПАН ПАН, ПАН ПАН, СЖР178. One engine failure.

Диспетчер: SVR 178, your decision.

06:14:55–06:15:09

Пилот: Разрешите обратным разворотом. Высота.

Диспетчер: Разрешил обратным заход.

Пилот: Обратным заход разрешили, СЖР178.

У самолета отказал левый двигатель, и пилот запросил возврат в аэропорт вылета. Но тут же стал терять мощность и правый двигатель, самолет стал снижаться, несмотря на все действия экипажа. КВС принял решение совершать посадку в поле.

06:15:49–06:15:57

Диспетчер: СЖР178 Гордому.

Пилот: Свердловский, просим скорую помощь и службу спасения.

Диспетчер: Ожидаем. Высота ваша и сколько пассажиров на борту?

Пилот: Высота. Мы выполнили, сели за полосой. Пассажиров 226 и семь членов экипажа.

Диспетчер: Ещё раз повторите.

Пилот: 226 и 7 членов экипажа.

Диспетчер: 226 пассажиров и 7 членов экипажа?

Пилот: 7 членов экипажа.

06:16:52–06:16:57

Диспетчер: СЖР178, где находитесь?

Пилот: Минуту, СЖР178. Аварийный маяк сработал?

Диспетчер: Ещё раз. Повторите.

Пилот: Аварийный маяк у нас сработал?

Диспетчер: Нет, не сработал.

06:18:11–06:18:22

Диспетчер: Наблюдаю сию, СЖР178.

Пилот: Не отвлекайте, у нас эвакуация пассажиров.

06:19:18–06:19:45

Диспетчер: СЖР178, доложите обстановку.

Пилот: Все пассажиры эвакуированы, СЖР178.

Диспетчер: Пострадавшие, жертвы, подскажите.

Пилот: Жертв нет, пострадавших попозже.

Диспетчер: Понял, попозже.

06:25:36–06:27:31

Диспетчер: СЖР178 Гордому.

Пилот: На приёме.

Диспетчер: СЖР178, не подскажете количество пострадавших?



Пилот: Пострадавших нет.

Диспетчер: СЖР178, вас понял, пострадавших нет. Все эвакуированы, правильно понимаю?

Пилот: Все эвакуированы. Вы нашли наше местонахождение? Мы маяк аварийный включили.

Диспетчер: Все аварийные службы оповещены.

Пилот: Спасибо.

06:48:10–06:48:29

Пилот: На приёме, СЖР178. На приёме. На приёме.

Диспетчер: СЖР178, а не подскажете ваше местоположение?

Пилот: Минуточку.

Пилот: СЖР178.

Диспетчер: Ответил Гордый, СЖР178.

Пилот: Координаты.

ЭВС: 30.46.55.7’ северной широты. 38̊15,7 восточной долготы.

Диспетчер: Широты ещё раз подскажите.

Пилот: 55̊30,6 северной широты, 38̊15,2 восточной долготы.

Диспетчер: СЖР178, ещё раз широты подскажите, пожалуйста.

Пилот: Координаты 55̊.

Диспетчер: Есть.

Пилот: 6 северной широты.

Диспетчер: Есть 6.

Пилот: 15 точка 2 восточной долготы.

Диспетчер: Всё принял.

Переговоры диспетчера с наземными службами:

04:13:40

Диспетчер: 03, Гордому.

03: Ответил.

Диспетчер: Проедем, осмотрим полосу.

03: Понял, выезжаю.

Диспетчер: Особенно «Ловушку» (сопряжение МРД3 с ВПП 12/30) и район «В7» наличие птиц. Хотя вряд ли, но всё-таки.

