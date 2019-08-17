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Город

В Ленинском районе ловят нелегальных мигрантов

На нарушителей составили 10 протоколов

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Рейды полиции и Росгвардии проводятся в Ленинском районе 

Фото: Стас Соколов

Сегодня в Ленинском районе полицейские при поддержке Росгвардии провели рейд против незаконных мигрантов. Всего было проверено 300 человек.

Как сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области, в ходе рейдовых мероприятий были проверены документы у 300 «граждан ближнего зарубежья». В отношении них было составлено 10 административных протоколов.

В восьми случаях речь шла о нарушении иностранными гражданами правил въезда в Российскую Федерацию или нахождения на её территории (ст. 18.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях), в двух — мигранты представили ложные сведения при постановке на учёт.

Ранее, 12 августа, полиция сообщила о том, что обнаружила также в Ленинском районе трехэтажный дом, в котором были прописаны одновременно 1000 мигрантов.

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    КОММЕНТАРИИ (7)

    Приезжайте
    17 авг 2019 в 15:32

    Бердск, остановка "старый универмаг", стоят десятками нелегальные мигранты. Приезжайте оформляйте. Желательно утром, потом они прячутся где-то.

    17 авг 2019 в 15:19

    И что толку?

    Фото пользователя
    17 авг 2019 в 15:20

    Хорошо бы их всех переловили вместе с тараканами, с которыми они живут.