В Ленинском районе ловят нелегальных мигрантов

Сегодня в Ленинском районе полицейские при поддержке Росгвардии провели рейд против незаконных мигрантов. Всего было проверено 300 человек.



Как сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области, в ходе рейдовых мероприятий были проверены документы у 300 «граждан ближнего зарубежья». В отношении них было составлено 10 административных протоколов.



В восьми случаях речь шла о нарушении иностранными гражданами правил въезда в Российскую Федерацию или нахождения на её территории (ст. 18.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях), в двух — мигранты представили ложные сведения при постановке на учёт.

