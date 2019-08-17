Скажи мясу нет: в центре Новосибирска открылся фестиваль для вегетарианцев

Длинный стол, за которым будут проходить мастер-классы. А пока он не занят, тут можно просто поесть

Во дворе гостиницы «Центральная» начался «Органик Фест», который продлится два дня. На фестивале можно познакомиться с продуктами и товарами для «здорового образа жизни», под которым организаторы понимают, в частности, отказ от продуктов животного происхождения.

На фестивале сразу несколько красочно оформленных зон Фото: Стас Соколов

Как рассказала НГС организатор «Органик Феста» Юлия Бутенко, свои товары и продукты на фестивале представили 38 участников. По большей части это продукты, предназначенные для людей, которым нужна пища с особыми свойствами (отсутствие животных жиров и белков, отсутствие глютена, натуральные ткани и материалы и т. д.).

На фуд-корте «Органик Феста» предлагают заменители привычных блюд без мяса, молока и даже муки Фото: Стас Соколов

В зоне фуд-корта работает восемь закусочных. Часть из них открыли здесь предприниматели, у которых уже есть постоянно работающие заведения, остальные — это точки начинающих рестораторов, которые работают пока только в подобном фестивальном режиме.

Пицца «Маргарита» для веганов (430 рублей) Фото: Стас Соколов

Все блюда, которые здесь можно попробовать, подходят для вегетарианцев. Так, например, павильон Green Pizza делает печет 9 видов пиццы (от 430 рублей за круг 28 см), в которых нет ни сыра, сделанного из молока, ни колбасы из мяса. А тем, кто хотел бы отказаться ещё и от глютена, здесь предлагают пиццу на муке из льна и гречихи.

Суши бурге за 200 рублей из закусочной «Крапива» Фото: Стас Соколов

Заведение «Крапива» делает два вида шаурмы без мяса (с тофу и фалафелем) и бургеры с «булочками» из вареного риса. По умолчанию блюда здесь готовят без тепловой обработки, но желающим готовы сделать более привычный вариант с обжариванием на гриле.

Фото: Стас Соколов

В зоне рынка расположились 30 торговых точек, среди которых, например, можно найти «здоровые» варианты известных сладостей (Mars, Skinkers, Wagon Weels и т. д.) от предприятия Mr. Konfetkin. По соседству продают мороженое на кокосовом молоке и хлеб с полезными добавками.

Мастер-классы проходят в зоне, которая организована на траве в парке Фото: Стас Соколов

Кроме торговли, на фестивале обещают разного рода бесплатные мероприятия: публичные лекции и занятия йогой, мастер-классы по приготовлению блюд здорового питания и т. д. Также здесь можно будет обменять ставшую ненужной (но находящуюся в хорошем состоянии) одежду. Обмен производится через условные «своп-деньги»; сдав одну вещь, человек получает возможность выбрать что-то из того, что принесли другие такие же участники фестиваля.

Большую часть блюд, продуктов и напитков на фестивале можно сначала попробовать Фото: Стас Соколов