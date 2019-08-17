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Город

Скажи мясу нет: в центре Новосибирска открылся фестиваль для вегетарианцев

На фестивале можно съесть вегетарианскую шаурму, «правильный» сникерс и обменяться одеждой

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Длинный стол, за которым будут проходить мастер-классы. А пока он не занят, тут можно просто поесть 

Фото: Стас Соколов

Во дворе гостиницы «Центральная» начался «Органик Фест», который продлится два дня. На фестивале можно познакомиться с продуктами и товарами для «здорового образа жизни», под которым организаторы понимают, в частности, отказ от продуктов животного происхождения. 

На фестивале сразу несколько красочно оформленных зон

На фестивале сразу несколько красочно оформленных зон

Как рассказала НГС организатор «Органик Феста» Юлия Бутенко, свои товары и продукты на фестивале представили 38 участников. По большей части это продукты, предназначенные для людей, которым нужна пища с особыми свойствами (отсутствие животных жиров и белков, отсутствие глютена, натуральные ткани и материалы и т. д.).

На фуд-корте «Органик Феста» предлагают заменители привычных блюд без мяса, молока и даже муки

На фуд-корте «Органик Феста» предлагают заменители привычных блюд без мяса, молока и даже муки

В зоне фуд-корта работает восемь закусочных. Часть из них открыли здесь предприниматели, у которых уже есть постоянно работающие заведения, остальные — это точки начинающих рестораторов, которые работают пока только в подобном фестивальном режиме. 

Пицца «Маргарита» для веганов (430 рублей)

Пицца «Маргарита» для веганов (430 рублей)

Все блюда, которые здесь можно попробовать, подходят для вегетарианцев. Так, например, павильон Green Pizza делает печет 9 видов пиццы (от 430 рублей за круг 28 см), в которых нет ни сыра, сделанного из молока, ни колбасы из мяса. А тем, кто хотел бы отказаться ещё и от глютена, здесь предлагают пиццу на муке из льна и гречихи. 

Суши бурге за 200 рублей из закусочной «Крапива»

Суши бурге за 200 рублей из закусочной «Крапива»

Заведение «Крапива» делает два вида шаурмы без мяса (с тофу и фалафелем) и бургеры с «булочками» из вареного риса. По умолчанию блюда здесь готовят без тепловой обработки, но желающим готовы сделать более привычный вариант с обжариванием на гриле. 

В зоне рынка расположились 30 торговых точек, среди которых, например, можно найти «здоровые» варианты известных сладостей (Mars, Skinkers, Wagon Weels и т. д.) от предприятия Mr. Konfetkin. По соседству продают мороженое на кокосовом молоке и хлеб с полезными добавками.

Мастер-классы проходят в зоне, которая организована на траве в парке

Мастер-классы проходят в зоне, которая организована на траве в парке

Кроме торговли, на фестивале обещают разного рода бесплатные мероприятия: публичные лекции и занятия йогой, мастер-классы по приготовлению блюд здорового питания и т. д. Также здесь можно будет обменять ставшую ненужной (но находящуюся в хорошем состоянии) одежду. Обмен производится через условные «своп-деньги»; сдав одну вещь, человек получает возможность выбрать что-то из того, что принесли другие такие же участники фестиваля. 

Большую часть блюд, продуктов и напитков на фестивале можно сначала попробовать

Большую часть блюд, продуктов и напитков на фестивале можно сначала попробовать

Фестиваль продлится два дня (17 и 18 августа), время работы — с 10:00 до 23:00. Вход на площадку бесплатный.

Двор за гостиницей «Центральная» уже не первый раз становится местом для проведения фестиваля. Так, 21 июля здесь с успехом прошёл «Фуд-маркет», запасы продуктов у рестораторов-участников тогда иссякли за несколько часов до формального окончания мероприятия. 

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    КОММЕНТАРИИ (30)

    Фото пользователя
    17 авг 2019 в 14:40

    Я натурал, ем мясо, употребляю алкоголь (иногда) -почему я и другие люди не выставляют это напоказ,не трубят об этом везде и Всегда? Почему из каждого кипятильника и рулона туалетной бумаги звучит: о мы не едим мясо, о мы партнёр номер один и партнёр номер два
    Ну не может нормально функционировать мужик без мяса и уже тем более вместе с другим мужиком

    Гость
    17 авг 2019 в 14:38

    помню, в 90е демократическая. власть трубила" соя питательный продукт" ..лучше мяса: сейчас, отдельные ресурсы либеральные предлагают отказаться от мяса, на брюссельскую капусту перейти (кстати как выяснилось соя вредна).

    Фото пользователя
    17 авг 2019 в 14:44

    Отличный ход. Эту еду можно продавать в 2-3 раза дороже обычной. Никакого отношения эта еда к ЗОЖ не имеет и никакого положительного влияния на организм не оказывает. Но драть с адептов надо по полной.