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Особенно не хватает бетонщиков: эксперты назвали самые непопулярные специальности в Новосибирске

Аналитики отметили, что по всей стране не хватает представителей рабочих профессий

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По данным исследования, в стране недостаёт машинистов автокрана, бетонщиков, кровельщиков и плотников. Предложения по зарплате у них выше, чем у других специалистов — от 80 тысяч рублей

Фото: Татьяна Фатеева 

Аналитики сервиса «Работа.ру» назвали самые непопулярные специальности в России — оказалось, что в Новосибирске работодателям тяжело найти бетонщиков и прорабов. 

«По всей России нехватка кадров наблюдается среди большинства представителей рабочих профессий, наибольшим спросом у работодателей пользуются машинисты автокрана, бетонщики, кровельщики и плотники — конкурс составляет менее одного резюме на вакансию», — отмечают аналитики сервиса. 

По данным исследования, в Нижнем Новгороде и Новосибирске не хватает бетонщиков, прорабов не хватает в Екатеринбурге, а также в Новосибирске. В Уфе и Екатеринбурге работодателям тяжело найти кандидатов на должность машиниста автокрана. 

«Большое количество строительных проектов в Москве и области рождает высокий спрос на рабочих специалистов, поэтому столица активно привлекает кадры из регионов, предлагая повышенные зарплаты, которые не могут себе позволить компании на местах», — сообщается в тексте исследования. 

Недавно аналитики Новосибирскстата составили список самых распространённых заболеваний, от которых жители региона лечились в 2018 году, оказалось, что новосибирцы чаще всего обращаются к врачам с болезнями органов дыхания.

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