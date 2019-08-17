Особенно не хватает бетонщиков: эксперты назвали самые непопулярные специальности в Новосибирске

По данным исследования, в Нижнем Новгороде и Новосибирске не хватает бетонщиков, прорабов не хватает в Екатеринбурге, а также в Новосибирске. В Уфе и Екатеринбурге работодателям тяжело найти кандидатов на должность машиниста автокрана.

«По всей России нехватка кадров наблюдается среди большинства представителей рабочих профессий, наибольшим спросом у работодателей пользуются машинисты автокрана, бетонщики, кровельщики и плотники — конкурс составляет менее одного резюме на вакансию», — отмечают аналитики сервиса.

Аналитики сервиса «Работа.ру» назвали самые непопулярные специальности в России — оказалось, что в Новосибирске работодателям тяжело найти бетонщиков и прорабов.

«Большое количество строительных проектов в Москве и области рождает высокий спрос на рабочих специалистов, поэтому столица активно привлекает кадры из регионов, предлагая повышенные зарплаты, которые не могут себе позволить компании на местах», — сообщается в тексте исследования.

Недавно аналитики Новосибирскстата составили список самых распространённых заболеваний, от которых жители региона лечились в 2018 году, оказалось, что новосибирцы чаще всего обращаются к врачам с болезнями органов дыхания.