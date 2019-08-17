Новосибирец снял с высоты новое колесо обозрения — иллюминации аттракциона в ночное время восхищают

Новосибирец смонтировал видеоролик, наложив музыку на эффектные кадры
Фото: скриншот видео на YouTube-канале V. Krestov
Житель Новосибирска Владислав Крестов снял с высоты вид на новое колесо обозрения на Михайловской набережной. Видео он опубликовал на своём YouTube-канале. Съёмки проходили ночью — Владислав запечатлел мигающие иллюминации аттракциона.
Как рассказал корреспонденту НГС автор видеоролика, съёмка была незапланированной.
«Снимал другое мероприятие, прогуливались на теплоходе, вернулись поздно, и тут такое. Не мог не снять. [Снял] сырых материалов на 10 минут, плюс 5 минут подготовки аппарата и убеждения самого себя, что никаких проводов нет, и ни на что [дрон] не налетит», — рассказал Владислав Крестов.
Он отметил, что съёмки проходили 15 августа.
Новое колесо обозрения заработало на Михайловской набережной 9 августа. Аттракцион запустили раньше названного срока, сначала его хотели открыть после 15 августа. Но 9 августа во время презентации директор компании «Круг», которой принадлежит аттракцион, Роман Казак сообщил, что билеты на колесо уже можно купить.