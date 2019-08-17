Новосибирец снял с высоты новое колесо обозрения — иллюминации аттракциона в ночное время восхищают

Эге 17 авг 2019 в 01:39

Интересно, а в темноте эта подсветка не бликует на стеклах кабинки? А то получится как дома ночью с включенным светом в окно глядеть. Кажется, что за окном непроницаемая темнота. А если свет выключить, то становится видно что за окном.

Если эта подсветка будет забивать вид из кабинок, то смысл тогда в темноте кататься, если обозревать невозможно?