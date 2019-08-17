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Развлечения

Новосибирец снял с высоты новое колесо обозрения — иллюминации аттракциона в ночное время восхищают

Видео он опубликовал на своём YouTube-канале

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Новосибирец смонтировал видеоролик, наложив музыку на эффектные кадры

Фото: скриншот видео на YouTube-канале V. Krestov

Житель Новосибирска Владислав Крестов снял с высоты вид на новое колесо обозрения на Михайловской набережной. Видео он опубликовал на своём YouTube-канале. Съёмки проходили ночью — Владислав запечатлел мигающие иллюминации аттракциона. 

Как рассказал корреспонденту НГС автор видеоролика, съёмка была незапланированной. 

«Снимал другое мероприятие, прогуливались на теплоходе, вернулись поздно, и тут такое. Не мог не снять. [Снял] сырых материалов на 10 минут, плюс 5 минут подготовки аппарата и убеждения самого себя, что никаких проводов нет, и ни на что [дрон] не налетит», — рассказал Владислав Крестов. 

Он отметил, что съёмки проходили 15 августа. 

Новое колесо обозрения заработало на Михайловской набережной 9 августа. Аттракцион запустили раньше названного срока, сначала его хотели открыть после 15 августа. Но 9 августа во время презентации директор компании «Круг», которой принадлежит аттракцион, Роман Казак сообщил, что билеты на колесо уже можно купить

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    КОММЕНТАРИИ (4)

    PPP
    17 авг 2019 в 01:46

    круто конечно, но было ли разрешение на запуск дрона? В этом районе самолеты на посадку заходят. Потеря управления дроном, неконтролируемое поднятие на высоту и столкновение с силовой установкой ВС((

    Эге
    17 авг 2019 в 01:44

    Из любопытного в иллюминации увидел мельком циферблат со стрелками. Можно новый год на набережной встречать, а колесо может на несколько минут стать гигантскими часами, которые будут отображать приближение нового года.

    Эге
    17 авг 2019 в 01:39

    Интересно, а в темноте эта подсветка не бликует на стеклах кабинки? А то получится как дома ночью с включенным светом в окно глядеть. Кажется, что за окном непроницаемая темнота. А если свет выключить, то становится видно что за окном.
    Если эта подсветка будет забивать вид из кабинок, то смысл тогда в темноте кататься, если обозревать невозможно?