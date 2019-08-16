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Видео: хоккеист Владимир Тарасенко оставил автограф на стене с граффити у ЛДС

На стене нарисован большой портрет хоккеиста

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Хоккеист аккуратно нарисовал свой автограф на стене у ЛДС 

Фото: скриншот видео vk.com / nob_drugina

Известный хоккеист, воспитанник новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» Владимир Тарасенко оставил автограф на стене с граффити у ледового дворца спорта в Новосибирске. На стене изображён портрет Тарасенко — его нарисовали представители фанатского движения «Дружина». 

Граффити появилось сегодня днём&nbsp;

Граффити появилось сегодня днём 

Видео, как нападающий «Сент-Луис Блюз» оставляет подпись на стене, опубликовали на официальной странице фанатского движения «Дружина». На нём видно, как хоккеист аккуратно вырисовывает буквы краской из баллончика. 

Сегодня сотни новосибирцев пришли за автографом Владимира Тарасенко в ЛДС — корреспондент НГС вёл прямую трансляцию с места события. 

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    mikki
    17 авг 2019 в 00:11

    На граффити похож только номер

    На букву М
    17 авг 2019 в 00:29

    Вы на букву Мэ ему еще сделайте! КТо такой ваще. Не город а недоразумение и сборище из колхозов алтая 22 и кемеровского б_ыдла 42!