Видео: хоккеист Владимир Тарасенко оставил автограф на стене с граффити у ЛДС

Хоккеист аккуратно нарисовал свой автограф на стене у ЛДС
Фото: скриншот видео vk.com / nob_drugina
Известный хоккеист, воспитанник новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» Владимир Тарасенко оставил автограф на стене с граффити у ледового дворца спорта в Новосибирске. На стене изображён портрет Тарасенко — его нарисовали представители фанатского движения «Дружина».
Видео, как нападающий «Сент-Луис Блюз» оставляет подпись на стене, опубликовали на официальной странице фанатского движения «Дружина». На нём видно, как хоккеист аккуратно вырисовывает буквы краской из баллончика.
Сегодня сотни новосибирцев пришли за автографом Владимира Тарасенко в ЛДС — корреспондент НГС вёл прямую трансляцию с места события.