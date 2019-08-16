В Новосибирске ищут кудрявого 7-летнего мальчика с особенностями развития

Несколько минут назад волонтёры объявили «Стоп» по поиску ребёнка в своей официальной группе «ВКонтакте».
В поисковом отряде отметили: если теряется ребёнок, в первую очередь, родителям необходимо обратиться в полицию.
«Естественно, мы сейчас будем оказывать всяческую помощь по поиску мальчика. На данный момент под постом "ВКонтакте" отписываются добровольцы, которые уже прибыли на место поиска. Туда сейчас едут несколько экипажей, которые везут ориентировки. У нас есть свидетельство, которое мы будем сейчас проверять, о том, где видели ребёнка во второй половине дня», — рассказала Алеся Яблонских.
«После последнего поиска мальчика в Омской области название отряда стало для всех известным», — отметила Алеся Яблонских.
Напомним, 14 августа новосибирские волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» выехали в Омскую область на поиски трёхлетнего мальчика Коли Бархатова — он потерялся в лесу в селе Новологиново. Спустя двое суток мальчика нашли живым в болотистой местности.
Также волонтёры предупредили: если вы вдруг встретите ребёнка на улице — при общении с ним будьте аккуратны и осторожны.
Как рассказала корреспонденту НГС руководитель новосибирского отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских, заявка в отряд поступила от матери ребёнка, также родители обратились в полицию.
«Ребёнок ушёл из дома сегодня во второй половине дня, некоторое количество времени родные самостоятельно предпринимали попытки к его поиску, а затем обратились в наш поисковый отряд. <...> Обращение в полицию было инициировано нами, потому что родители, занимаясь самостоятельно поиском ребёнка, не знали, что для того, чтобы оформить заявку в поисковом отряде, необходимо обязательно обратиться в полицию. Это обязательное условие работы для нашего отряда, особенно когда теряется ребёнок», — сообщила Алеся Яблонских.