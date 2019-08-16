В Новосибирске ищут кудрявого 7-летнего мальчика с особенностями развития

Сегодня ребёнок ушёл из дома и назад не вернулся

Вечером 16 августа волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» объявили срочный сбор на поиски 7-летнего Давида Баганца. Мальчик пропал сегодня в Кировском районе Новосибирска. Он ушёл из дома по улице Немировича-Данченко. Мы запускаем онлайн-трансляцию, где будем сообщать обо всех подробностях.



Как следует из ориентировки, рост ребёнка 130 сантиметров, он нормального телосложения, у него чёрные кудрявые волосы и карие глаза. Был одет в чёрную футболку, голубые шорты, на ногах — коричневые сандалии.



Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, просим сообщить по короткому номер 112 или координатору поискового отряда: 8–913–901–16–43.