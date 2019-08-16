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Онлайн-трансляция

В Новосибирске ищут кудрявого 7-летнего мальчика с особенностями развития

НГС следит за поиском ребёнка в режиме онлайн

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Сегодня ребёнок ушёл из дома и назад не вернулся 

Вечером 16 августа волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» объявили срочный сбор на поиски 7-летнего Давида Баганца. Мальчик пропал сегодня в Кировском районе Новосибирска. Он ушёл из дома по улице Немировича-Данченко. Мы запускаем онлайн-трансляцию, где будем сообщать обо всех подробностях.

Как следует из ориентировки, рост ребёнка 130 сантиметров, он нормального телосложения, у него чёрные кудрявые волосы и карие глаза. Был одет в чёрную футболку, голубые шорты, на ногах — коричневые сандалии. 

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, просим сообщить по короткому номер 112 или координатору поискового отряда: 8–913–901–16–43.

Несколько минут назад волонтёры объявили «Стоп» по поиску ребёнка в своей официальной группе «ВКонтакте». 

В поисковом отряде отметили: если теряется ребёнок, в первую очередь, родителям необходимо обратиться в полицию.

«Естественно, мы сейчас будем оказывать всяческую помощь по поиску мальчика. На данный момент под постом "ВКонтакте" отписываются добровольцы, которые уже прибыли на место поиска. Туда сейчас едут несколько экипажей, которые везут ориентировки. У нас есть свидетельство, которое мы будем сейчас проверять, о том, где видели ребёнка во второй половине дня», — рассказала Алеся Яблонских. 

«После последнего поиска мальчика в Омской области название отряда стало для всех известным», — отметила Алеся Яблонских. 

Напомним, 14 августа новосибирские волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» выехали в Омскую область на поиски трёхлетнего мальчика Коли Бархатова — он потерялся в лесу в селе Новологиново. Спустя двое суток мальчика нашли живым в болотистой местности. 

Также волонтёры предупредили: если вы вдруг встретите ребёнка на улице — при общении с ним будьте аккуратны и осторожны. 

Как рассказала корреспонденту НГС руководитель новосибирского отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских, заявка в отряд поступила от матери ребёнка, также родители обратились в полицию. 

«Ребёнок ушёл из дома сегодня во второй половине дня, некоторое количество времени родные самостоятельно предпринимали попытки к его поиску, а затем обратились в наш поисковый отряд. <...> Обращение в полицию было инициировано нами, потому что родители, занимаясь самостоятельно поиском ребёнка, не знали, что для того, чтобы оформить заявку в поисковом отряде, необходимо обязательно обратиться в полицию. Это обязательное условие работы для нашего отряда, особенно когда теряется ребёнок», — сообщила Алеся Яблонских. 

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пропал ребёнок«Лиза Алерт»

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    алексус
    16 авг 2019 в 22:30

    Что такое "особенности развития"? Я извиняюсь, это не он с девушкой хотел познакомиться под Бугринским мостом?)