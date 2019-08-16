Компания погибшего от взрыва газорезчика объявила, что окажет помощь его семье

Компания «Вторчермет Сибирь», на территории которой сегодня утром, 16 августа, погиб рабочий, пообещала помочь его семье и официально прокомментировала происшествие.

«16 августа утром на территории "Вторчермет Сибирь" в Новосибирске произошел несчастный случай. По предварительной информации, при разрезке обезвреженных снарядов произошла детонация остатков топлива, при которой погиб газорезчик. До выяснения причин произошедшего на всех предприятиях "Вторчермет" остановлены работы с металлоломом этого класса. Создана комиссия для расследования причин несчастного случая. Мы выражаем искренние соболезнования семье и близким погибшего. Компания окажет необходимую помощь семье», — передала пресс-секретарь «НЛМК-Сорт» Марина Сайфиева.