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Происшествия

Компания погибшего от взрыва газорезчика объявила, что окажет помощь его семье

Компания «Вторчермет Сибирь» официально прокомментировала происшествие

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Сейчас создана комиссия для расследования причин несчастного случая

Фото: google.com / maps

Компания «Вторчермет Сибирь», на территории которой сегодня утром, 16 августа, погиб рабочий, пообещала помочь его семье и официально прокомментировала происшествие.

«16 августа утром на территории "Вторчермет Сибирь" в Новосибирске произошел несчастный случай. По предварительной информации, при разрезке обезвреженных снарядов произошла детонация остатков топлива, при которой погиб газорезчик. До выяснения причин произошедшего на всех предприятиях "Вторчермет" остановлены работы с металлоломом этого класса. Создана комиссия для расследования причин несчастного случая. Мы выражаем искренние соболезнования семье и близким погибшего. Компания окажет необходимую помощь семье», — передала пресс-секретарь «НЛМК-Сорт» Марина Сайфиева.

Сегодня следственное управление СК РФ по Новосибирской области возбудило уголовное дело по факту смерти рабочего по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Инцидент со взрывом произошел в районе улиц Бетонной и Горбаня.

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    КОММЕНТАРИИ (6)

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    16 авг 2019 в 22:27

    Не будем больше говорить про взрывчатое вещество, которое лишило жизни человека. Пусть этим займётся СК. Поговорим о том, почему в этом самом "Вторчермете" была допущена ситуация, при которой рабочий с газовой (!) горелкой (!!) оной разрезал начинённые взрывчаткой (!!!) штуковины. Расскажите, как такое вообще могло произойти в принципе, а, городские власти?

    16 авг 2019 в 22:09

    Несколько лет назад в этой отрасли у нас в городе был подобный случай, газорезчик погиб от взрыва...