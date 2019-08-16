На принятие решения — секунды: видеореконструкция аварийной посадки Airbus на кукурузном поле

Второй день самая обсуждаемая тема в России — аварийная посадка Airbus A321 на кукурузное поле в Подмосковье. Неработающие двигатели, приземление «на брюхо» — и ни одного серьезно пострадавшего человека, это кажется настоящим чудом. Хотя, конечно, дело не в чудесах, а в мастерстве экипажа (теперь — Героев России!).

Командир Дамир Юсупов объяснил, что сразу после взлета перестал работать левый двигатель (это произошло из-за столкновения самолета с птицами). Экипаж собирался вернуться в аэропорт вылета — Жуковский — и совершить посадку. Но тут стали падать обороты и правого двигателя. Несмотря на все действия летчиков, самолет терял высоту. Пилот решил садиться на кукурузное поле, которое было прямо перед ними.

