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Страна и мир
Самолет сел в поле

На принятие решения — секунды: видеореконструкция аварийной посадки Airbus на кукурузном поле

Мы воспроизвели хронологию от взлета до приземления

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Самолет получил сильные повреждения и восстановлению не подлежит

Фото: Галина Елисеева / ТАСС

Второй день самая обсуждаемая тема в России — аварийная посадка Airbus A321 на кукурузное поле в Подмосковье. Неработающие двигатели, приземление «на брюхо» — и ни одного серьезно пострадавшего человека, это кажется настоящим чудом. Хотя, конечно, дело не в чудесах, а в мастерстве экипажа (теперь — Героев России!).

Командир Дамир Юсупов объяснил, что сразу после взлета перестал работать левый двигатель (это произошло из-за столкновения самолета с птицами). Экипаж собирался вернуться в аэропорт вылета — Жуковский — и совершить посадку. Но тут стали падать обороты и правого двигателя. Несмотря на все действия летчиков, самолет терял высоту. Пилот решил садиться на кукурузное поле, которое было прямо перед ними.

Как после сказал глава Росавиации Александр Нерадько, у экипажа были буквально секунды для принятия решения, и они приняли единственно верное. Самолет сел в 1 километре от торца взлетно-посадочной полосы аэропорта. Все 226 пассажиров и 7 членов экипажа остались живы и не получили серьезных травм.

Посмотрите реконструкцию взлета и аварийной посадки A321.

Видео: Пётр Гиндин / E1.RU

Аварийная посадка A321 произошла утром 15 августа в Раменском районе — самолет после столкновения с птицами вынужденно сел прямо на кукурузное поле. Мы собирали всю информацию о произошедшем в режиме онлайн.

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Дамир Юсуповаварийная посадка самолета«Уральские авиалинии»

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    КОММЕНТАРИИ (17)

    Фото пользователя
    16 авг 2019 в 22:02

    Ну и сколько можно обсуждать эту тему?!
    Экипаж честно и добросовестно выполнил свой професмионалтный долг.
    Экипажу сопутствовало везение - кукурузное поле.
    Экипаж за свои грамотные действия награжден.

    Что еще напишут?
    Давайте, публикуйте слова благодарности пассажиров.
    От этом статьи еще не было.

    Гость
    16 авг 2019 в 22:08

    Такой супер-Профессионализм Российского экипажа должен войти в историю мировой авиации! Я не патриот нынешнего ситуации в России, но я просто восхищён действиями экипажа, просто нет слов! Респект и уважуха!

    Фото пользователя
    16 авг 2019 в 22:03

    "Aurbus". Мне одному кажется, что к пятнице они доходят до полнейшей прострации?