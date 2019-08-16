На принятие решения — секунды: видеореконструкция аварийной посадки Airbus на кукурузном поле

Самолет получил сильные повреждения и восстановлению не подлежит
Фото: Галина Елисеева / ТАСС
Второй день самая обсуждаемая тема в России — аварийная посадка Airbus A321 на кукурузное поле в Подмосковье. Неработающие двигатели, приземление «на брюхо» — и ни одного серьезно пострадавшего человека, это кажется настоящим чудом. Хотя, конечно, дело не в чудесах, а в мастерстве экипажа (теперь — Героев России!).
Командир Дамир Юсупов объяснил, что сразу после взлета перестал работать левый двигатель (это произошло из-за столкновения самолета с птицами). Экипаж собирался вернуться в аэропорт вылета — Жуковский — и совершить посадку. Но тут стали падать обороты и правого двигателя. Несмотря на все действия летчиков, самолет терял высоту. Пилот решил садиться на кукурузное поле, которое было прямо перед ними.
Как после сказал глава Росавиации Александр Нерадько, у экипажа были буквально секунды для принятия решения, и они приняли единственно верное. Самолет сел в 1 километре от торца взлетно-посадочной полосы аэропорта. Все 226 пассажиров и 7 членов экипажа остались живы и не получили серьезных травм.
Посмотрите реконструкцию взлета и аварийной посадки A321.
Видео: Пётр Гиндин / E1.RU
Аварийная посадка A321 произошла утром 15 августа в Раменском районе — самолет после столкновения с птицами вынужденно сел прямо на кукурузное поле. Мы собирали всю информацию о произошедшем в режиме онлайн.