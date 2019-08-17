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Работа

Андрей Малахов отправит за рубеж десять провинциальных журналистов

Творческий конкурс известного телеведущего завершится в сентябре

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Малахов приготовил конкурсантам приз — путешествие и рабочее место

Фото: Александр КАДНИКОВ / E1.RU

Приближается последний этап конкурса, который устроил известный телеведущий Андрей Малахов для журналистов из регионов России. Выбрать лучших из лучших планируется уже в сентябре. Победители получат приглашение на работу в Москве и отправятся в заграничную поездку. Правда, страну назначения организаторы конкурса пока держат в секрете.

Творческий конкурс «Будущее» должен дать начинающим журналистам возможность заявить о себе. Но выбирать победителей будут с учетом не только качества их текста или видеосюжета — комиссия учтет еще и общественный резонанс материала. По мнению организаторов, он должен менять жизнь людей к лучшему.

Принять участие в конкурсе можно до 31 августа этого года. Подробные условия опубликованы на сайте Андрея Малахова. Результаты организаторы сообщат лично победителям до 22 сентября.

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    КОММЕНТАРИИ (5)

    ехидна нск
    17 авг 2019 в 09:42

    Он настолько богат ?
    Или все же государство отправит отобранных Малаховым политически благонадежных и лояльных людей .... куда ? Малахов под санкциями. Свободно можно только в КНР, КНДР, Сомали, наверное...

    Гость
    17 авг 2019 в 09:38

    Главный шоумен одного из главных федеральных каналов, давно уже не смотрю его шоу, наигранно и неинтересно!

    Фото пользователя
    17 авг 2019 в 09:19

    Чтобы что? Выяснить, где ещё внучата сварили из бабушки гуляш и компот?