Андрей Малахов отправит за рубеж десять провинциальных журналистов

Приближается последний этап конкурса, который устроил известный телеведущий Андрей Малахов для журналистов из регионов России. Выбрать лучших из лучших планируется уже в сентябре. Победители получат приглашение на работу в Москве и отправятся в заграничную поездку. Правда, страну назначения организаторы конкурса пока держат в секрете.



Творческий конкурс «Будущее» должен дать начинающим журналистам возможность заявить о себе. Но выбирать победителей будут с учетом не только качества их текста или видеосюжета — комиссия учтет еще и общественный резонанс материала. По мнению организаторов, он должен менять жизнь людей к лучшему.

