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Страна и мир
Самолет сел в поле

Путин присвоил звания Героев России пилотам, посадившим самолет на кукурузное поле

Президент сообщил об этом во время совещания Совета безопасности

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Пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин

Фото: читательница E1.RU Ольга; соцсети

Пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин, посадившие вчера самолет с неработающими двигателями на кукурузное поле, официально стали Героями России. Соответствующий указ подписал Президент Российской Федерации Владимир Путин, о чем он сам рассказал во время заседания Совета безопасности. Остальные члены экипажа, принимавшие участие в эвакуации пассажиров, будут награждены орденами Мужества.

Прежде о том, что экипаж рейса «Уральских авиалиний», чей профессионализм сохранил жизни людей во время аварийной посадки, представят к награде, говорил премьер-министр Дмитрий Медведев.

По предварительной информации, в двигатель самолета, летевшего из Москвы в Симферополь, попали птицы, из-за чего судно стало терять высоту. Пилоты аккуратно посадили самолет. Никто из 226 пассажиров и 7 членов экипажа серьезно не пострадал.

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Владимир ПутинГерои Россииаварийная посадка самолета

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    КОММЕНТАРИИ (7)

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    16 авг 2019 в 20:54

    Посмотрела уже видюшки снятые пассаживами, то что сделал экипаж это невероятно.

    16 авг 2019 в 20:56

    Единогласно одобрямс-с. Уж герои, так герои. Однозначно.

    Стар
    16 авг 2019 в 20:55

    Герои! Заслужили свои награды и любовь!