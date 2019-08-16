Путин присвоил звания Героев России пилотам, посадившим самолет на кукурузное поле

Пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин
Фото: читательница E1.RU Ольга; соцсети
Пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин, посадившие вчера самолет с неработающими двигателями на кукурузное поле, официально стали Героями России. Соответствующий указ подписал Президент Российской Федерации Владимир Путин, о чем он сам рассказал во время заседания Совета безопасности. Остальные члены экипажа, принимавшие участие в эвакуации пассажиров, будут награждены орденами Мужества.
Прежде о том, что экипаж рейса «Уральских авиалиний», чей профессионализм сохранил жизни людей во время аварийной посадки, представят к награде, говорил премьер-министр Дмитрий Медведев.
По предварительной информации, в двигатель самолета, летевшего из Москвы в Симферополь, попали птицы, из-за чего судно стало терять высоту. Пилоты аккуратно посадили самолет. Никто из 226 пассажиров и 7 членов экипажа серьезно не пострадал.