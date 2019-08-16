В городе Обь растрескался старый дом рядом со стройкой

Из многоэтажки эвакуированы 37 человек, включая 24 ребенка
Фото: google.ru / maps
В городе Обь под Новосибирском дом на улице Военный городок пошёл трещинами — людей эвакуировали.
Подробности происшествия уточняются.
Людей из дома эвакуировали в школу
Из многоэтажки эвакуированы 37 человек, включая 24 ребенка
Фото: google.ru / maps
В городе Обь под Новосибирском дом на улице Военный городок пошёл трещинами — людей эвакуировали.
Подробности происшествия уточняются.
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