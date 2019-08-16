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Происшествия

В городе Обь растрескался старый дом рядом со стройкой

Людей из дома эвакуировали в школу

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Из многоэтажки эвакуированы 37 человек, включая 24 ребенка

Фото: google.ru / maps

В городе Обь под Новосибирском дом на улице Военный городок пошёл трещинами — людей эвакуировали.

Подробности происшествия уточняются.

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