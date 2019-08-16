Новосибирских школьников заставят смотреть обязательные фильмы и писать на них отзывы

В феврале министр культуры Владимир Мединский сообщил, что школьников обяжут посетить определённое количество выставок, музеев, спектаклей и посмотреть несколько фильмов в год. Затем они должны будут поделиться своими впечатлениями в бумажном или электронном дневнике. Федеральные чиновники составили список рекомендуемых произведений искусства, с которыми придётся познакомиться учащимся. Их разделят по возрастным группам: 1–4, 5–8 и 9–11-е классы.

«Культурные нормативы» вводят с 1 сентября в восьми пилотных регионах, в том числе в Новосибирской области.

В новом учебном году в школах Новосибирска появятся «культурные нормативы» по литературе, изобразительному искусству, архитектуре, народной культуре, музыке, театру и кинематографу.

Пока списка нет в открытом доступе.

Сейчас в Новосибирске составляют список школ и культурных организаций, которые примут участие в проекте, сообщили корреспонденту НГС в областном министерстве образования в ответ на официальный запрос.

«Финансовый механизм реализации проекта может включать как бюджетную, так и внебюджетную составляющие. Конкретные параметры прорабатываются. Предполагается использование широких возможностей, которые на бесплатной основе дают электронные ресурсы культуры: портал "Культура.РФ", Национальная электронная библиотека, виртуальные концертные залы и другие», — добавили в министерстве и отметили, что участие в проекте будет добровольным.

Кроме того, чиновники решают, каким будет культурный дневник, который будут вести школьники. Его формат определяет каждый регион отдельно. Сейчас в областном министерстве предлагают бумажный вариант для младших классов и онлайн-платформу для остальных.

Учебный год в школах Новосибирска начнётся позже обычного — 1 сентября выпадает на выходной день.