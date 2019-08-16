Самую популярную немецкую машину в России начали оснащать футбольным мячом

Volkswagen Polo — самый популярный немецкий автомобиль
Фото: Volkswagen
Volkswagen повысил цены на седан Polo и изменил список комплектаций автомобиля. Polo является самым продаваемым немецким автомобилем в стране: за январь-июнь реализовано
«Стартовая комплектация Conceptline на механике от
Помимо Conceptline, в списке комплектаций фигурируют Trendline, Connect, Football Edition и Comfortline — они различаются уровнем оснащенности. В версии Football Edition с машиной в комплекте идет футбольный мяч. Автомобиль поставляется с 1,6-литровым атмосферным мотором мощностью 90 или 110 л. с., а также с 1,4-литровым турбо мощностью 125 л. с. Коробка передач — механика, гидроавтомат или робот. Максимальная стоимость машины достигает
Конкурирует Volkswagen Polo с корейскими KIA Rio / Hyundai Solaris и с чешским Skoda Rapid.
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