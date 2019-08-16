Самую популярную немецкую машину в России начали оснащать футбольным мячом

«Стартовая комплектация Conceptline на механике от 679 900 https://sun9-24.userapi.com/c853420/v853420584/7952b/z38V5-8F_Dg.jpgolkswagen». рублей, это прайсовая стоимость, 90 лошадиных сил», — уточнили в новосибирском дилерском центре «Автомир Volkswagen».

Volkswagen повысил цены на седан Polo и изменил список комплектаций автомобиля. Polo является самым продаваемым немецким автомобилем в стране: за январь-июнь реализовано 27 800 машин, в месяц продается по 4,6 тысячи Polo. В среднем по комплектациям повышение цены составило 25 000 рублей.

Помимо Conceptline, в списке комплектаций фигурируют Trendline, Connect, Football Edition и Comfortline — они различаются уровнем оснащенности. В версии Football Edition с машиной в комплекте идет футбольный мяч. Автомобиль поставляется с 1,6-литровым атмосферным мотором мощностью 90 или 110 л. с., а также с 1,4-литровым турбо мощностью 125 л. с. Коробка передач — механика, гидроавтомат или робот. Максимальная стоимость машины достигает 994 900 рублей.

Конкурирует Volkswagen Polo с корейскими KIA Rio / Hyundai Solaris и с чешским Skoda Rapid.

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