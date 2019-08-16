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Самую популярную немецкую машину в России начали оснащать футбольным мячом

Volkswagen Polo подорожал и получил новые версии с футбольным мячом

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Volkswagen Polo — самый популярный немецкий автомобиль

Фото: Volkswagen 

Volkswagen повысил цены на седан Polo и изменил список комплектаций автомобиля. Polo является самым продаваемым немецким автомобилем в стране: за январь-июнь реализовано 27 800 машин, в месяц продается по 4,6 тысячи Polo. В среднем по комплектациям повышение цены составило 25 000 рублей. 

«Стартовая комплектация Conceptline на механике от 679 900https://sun9-24.userapi.com/c853420/v853420584/7952b/z38V5-8F_Dg.jpgolkswagen».  рублей, это прайсовая стоимость, 90 лошадиных сил», — уточнили в новосибирском дилерском центре «Автомир Volkswagen». 

Помимо Conceptline, в списке комплектаций фигурируют Trendline, Connect, Football Edition и Comfortline — они различаются уровнем оснащенности. В версии Football Edition с машиной в комплекте идет футбольный мяч. Автомобиль поставляется с 1,6-литровым атмосферным мотором мощностью 90 или 110 л. с., а также с 1,4-литровым турбо мощностью 125 л. с. Коробка передач — механика, гидроавтомат или робот. Максимальная стоимость машины достигает 994 900 рублей. 

Конкурирует Volkswagen Polo с корейскими KIA Rio / Hyundai Solaris и с чешским Skoda Rapid.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    Хитрый лис
    16 авг 2019 в 21:05

    И куда этому Поло футбольный мяч устанавливается? На капот или в руль?