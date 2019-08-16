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Дороги и транспорт

ГИБДД устроит облаву на нарушителей в Новосибирске

Специально для этого они перекроют улицы

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Инспекторы будут останавливать все автомобили на перекрытых улицах

Фото: Владислав Савченков

Сотрудники ГИБДД устроят в Новосибирске рейд по выявлению нарушителей — специально для этого они перекроют улицы города.

Об этом корреспонденту НГС сообщил инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

«Как показал положительный пример мероприятий на прошлых выходных в Центральном районе, подобные мероприятия будут проводиться в других районах города. Будут проводиться мероприятия по перекрытию центральных улиц. [В этот раз] будут задействованы другие районы, мы их пока не будем называть. На одной оживлённой улице будет дежурить 3-4 экипажа, которые будут останавливать нарушителей», — рассказал Владислав Савченков. 


По его словам, сотрудники ГИБДД будут останавливать автолюбителей, которые не пристегивают ремни безопасности, машины с глухой тонировкой, а также будут искать нарушителей правил парковки, пьяных водителей и водителей без прав. 

«Будут стараться остановить каждое транспортное средство», — добавил Владислав Савченков.

Недавно на площади Ленина в центре Новосибирска прошла акция «0% алкоголя». Девушки-автоинспекторы останавливали водителей и после беседы вручали им минеральную воду.

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    КОММЕНТАРИИ (15)

    Агаст
    16 авг 2019 в 18:19

    Это вообще законно?

    денис
    16 авг 2019 в 18:03

    короче по дворам как обычно да и все

    Гугленок
    16 авг 2019 в 18:20

    Направьте "СИЛЫ" ГИБДД на Ватутина - Мира, для регулирования движения.
    Все молчат. Наверное СГК имеет не ограниченную ВЛАСТЬ.
    Похоже ВСЁ оплачено заранее?