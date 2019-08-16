ГИБДД устроит облаву на нарушителей в Новосибирске

Сотрудники ГИБДД устроят в Новосибирске рейд по выявлению нарушителей — специально для этого они перекроют улицы города.



Об этом корреспонденту НГС сообщил инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.



«Как показал положительный пример мероприятий на прошлых выходных в Центральном районе, подобные мероприятия будут проводиться в других районах города. Будут проводиться мероприятия по перекрытию центральных улиц. [В этот раз] будут задействованы другие районы, мы их пока не будем называть. На одной оживлённой улице будет дежурить 3-4 экипажа, которые будут останавливать нарушителей», — рассказал Владислав Савченков.