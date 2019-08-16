ГИБДД устроит облаву на нарушителей в Новосибирске

Инспекторы будут останавливать все автомобили на перекрытых улицах
Фото: Владислав Савченков
Сотрудники ГИБДД устроят в Новосибирске рейд по выявлению нарушителей — специально для этого они перекроют улицы города.
Об этом корреспонденту НГС сообщил инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.
«Как показал положительный пример мероприятий на прошлых выходных в Центральном районе, подобные мероприятия будут проводиться в других районах города. Будут проводиться мероприятия по перекрытию центральных улиц. [В этот раз] будут задействованы другие районы, мы их пока не будем называть. На одной оживлённой улице будет дежурить 3-4 экипажа, которые будут останавливать нарушителей», — рассказал Владислав Савченков.
По его словам, сотрудники ГИБДД будут останавливать автолюбителей, которые не пристегивают ремни безопасности, машины с глухой тонировкой, а также будут искать нарушителей правил парковки, пьяных водителей и водителей без прав.
«Будут стараться остановить каждое транспортное средство», — добавил Владислав Савченков.
Недавно на площади Ленина в центре Новосибирска прошла акция «0% алкоголя». Девушки-автоинспекторы останавливали водителей и после беседы вручали им минеральную воду.