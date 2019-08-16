На Кошурникова откроют сквер с Wi-Fi и камерами видеонаблюдения

В Новосибирске заканчиваются работы в сквере на улице Кошурникова — вскоре здесь установят Wi-Fi и систему видеонаблюдения.

«Здесь заработают бесплатный Wi-Fi, интеллектуальная система видеонаблюдения, "умное" освещение с функцией контроля интенсивности и терминалы связи с экстренными службами», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

По информации департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, сквер будет готов к 1 сентября.

По данным компании «Ситроникс», которая оснастит сквер техникой, здесь поставят интеллектуальную систему освещения, реагирующую на окружающую среду, и терминалы вызова экстренной помощи. «Умная» система видеонаблюдения позволит распознавать нарушителей, замечать оставленные без присмотра вещи и сообщать об этом в полицию.