16 августа пятница
СЕЙЧАС +22°С
Пробки 6/10
usd 65.89
eur 73.45

Темы

СЕЙЧАС +22°С
Пробки 6/10
usd 65.89
eur 73.45

Все новости

Все новости
Город

На Кошурникова откроют сквер с Wi-Fi и камерами видеонаблюдения

Работы должны закончиться до конца лета

Поделиться

300
3 Обсудить

Работы в сквере на Кошурникова идут с весны 

Фото: vk.com / ryadom_zolotayaniva

В Новосибирске заканчиваются работы в сквере на улице Кошурникова — вскоре здесь установят Wi-Fi и систему видеонаблюдения.

«Здесь заработают бесплатный Wi-Fi, интеллектуальная система видеонаблюдения, "умное" освещение с функцией контроля интенсивности и терминалы связи с экстренными службами», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

По информации департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, сквер будет готов к 1 сентября. 

По данным компании «Ситроникс», которая оснастит сквер техникой, здесь поставят интеллектуальную систему освещения, реагирующую на окружающую среду, и терминалы вызова экстренной помощи. «Умная» система видеонаблюдения позволит распознавать нарушителей, замечать оставленные без присмотра вещи и сообщать об этом в полицию.

В конце марта на участке возле дома Кошурникова, 31 вырубили деревья — тогда из объявления на фасаде дома стало известно, что муниципалитет будет реконструировать сквер.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

улица Кошурниковановый сквер

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (3)

    16 авг 2019 в 18:38

    В моём представлении в сквере должны быть кустарники с деревьями, а не вай-фай. На фото больше асфальта и плитки, чем газона. И ни одной посадки.

    16 авг 2019 в 18:38

    Отличный будет сквер. Если вы не в курсе, сквер без единого дерева - это стильно, модно, молодёжно.

    Честный
    16 авг 2019 в 18:34

    Жильцам рядом повезло, можно инет отрубать и нахаляву вифи принимать