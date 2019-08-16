Минобороны показало видео с беспилотником, который разработали в Новосибирске

Министерство обороны России опубликовало новое видео полёта беспилотника С-70 «Охотник» — его собирают в филиале компании «Сухой» на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова. Видео опубликовали 16 августа на официальном канале Минобороны на YouTube.

В 2012 году стало известно, что разработкой беспилотника займётся компания «Сухой» — она выиграла конкурс Минобороны РФ на создание многофункционального беспилотного комплекса. Тогда глава объединенной авиастроительной корпорации «Сухой» Михаил Погосян сообщал, что уже началось предварительное проектирование проекта. Производством занялся Новосибирский авиационный завод имени Чкалова — один из филиалов ПАО «Сухой».

В конце ноября 2018 года ТАСС со ссылкой на свои источники сообщил, что «Охотник» совершил первую пробежку по взлётно-посадочной полосе Новосибирского авиационного завода, достигнув скорости 200 км/ч. 19 декабря 2018 года замминистра обороны РФ Алексей Криворучко пообещал, что «Охотник» выйдет на испытания в 2019 году. Первые фотографии беспилотника появились в Сети в январе этого года.



В Новосибирске разрабатывают и другие беспилотники. В 2016 году БПЛА, разработанный учеными из новосибирского Академпарка, стал победителем на всероссийском конкурсе — разработка учёных может выполнять вертикальный взлет и посадку, как обычные вертолеты, и при этом летать горизонтально.

