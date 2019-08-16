«Там были трубы с ракетным топливом»: подробности гибели рабочего при взрыве в Кировском районе

«Там никакой резки снарядов не было, там были вскрытые трубы с твёрдым ракетным топливом, но никак не снаряды от танков. <…> Там был один предмет, там про какие-то 20 снарядов пишут, которые вывезли — ничего не вывозили по факту. Там были вскрытые трубы. <…> Сдетонировала труба, потому что на ней были остатки ракетного топлива твёрдого. <…> От того, что он находился рядом с ними, они сдетонировали. То есть он или механическое воздействие на них оказал, или температурное. Скорее, механическое. <…> То, что там резались газом снаряды, — такого не было точно», — сообщил корреспонденту НГС представитель компании.

Представители новосибирском компании ООО «Вторчермет НЛМК Сибирь» опровергли, что погибший при взрыве в Кировском районе рабочий пилил взорвавшийся снаряд перед гибелью.

Он отметил, что остатки такого вещества могли сдетонировать от простого удара.

«Если бы была резка, последствия бы были совсем другие. Я был на месте происшествия, никаких изменений там не произошло — то [и осталось], что было с начала смены», — уточнил источник.

Прежде в Единой дежурной диспетчерской службе сообщали, что взрыв произошёл, когда рабочий пилил снаряд с Шиловского полигона, а сапёры обнаружили на месте 20 штук неразряженных снарядов, предоставляющих опасность.

Если вы стали очевидцем взрыва в Кировском районе, присылайте фото и видео с места происшествия на наш WhatsApp по номеру 8–923–157–00–00.



В компании не подтвердили, что металл привезли с Шиловского полигона. «Откуда лом, стопроцентной уверенности нет», — уточнили в компании.

Ранее сотрудник одного из предприятий рядом с местом взрыва сообщал НГС, что во время происшествия был ранен ещё один человек. В самой компании подчеркнули, что других пострадавших не было. «В 10 метрах находились два человека — на них ни царапины», — добавил представитель «Вторчермет».