Вандалы разрисовали стенд к юбилею Победы рядом с площадью Маркса

«На входе в парк <…> стоит знак, на котором написано, в честь кого назван парк. Кто-то написал на этом знаке краской. Также в парке на этой неделе на главной аллее были нанесены надписи и знаки со свастикой (их закрасили уже черной краской). Граждане начали неформальные поиски художника со всеми последствиями возмущения от рисунка», — написал в редакцию НГС читатель Вячеслав, прикрепив к своему сообщению фотографию.

Информацию об этом в редакцию НГС сообщил читатель Вячеслав.

Вандалы разрисовали стенды на входе в сквер Сибиряков-Гвардейцев на улице Покрышкина в Ленинском районе Новосибирска.

Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии с просьбой прокомментировать, начали ли искать вандалов, и как скоро будут устранены надписи вандалов. На момент публикации ответ в распоряжение редакции НГС не поступил.

Ранее вандалы осквернили надгробие в сквере Героев Революции рядом со зданием мэрии — каменная плита над братской могилой революционеров оказалась разбита на части.

