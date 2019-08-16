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Город

Вандалы разрисовали стенд к юбилею Победы рядом с площадью Маркса

Рисунки в сквере начали появляться на этой неделе

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Местные жители начали искать вандалов

Фото: читатель НГС

Вандалы разрисовали стенды на входе в сквер Сибиряков-Гвардейцев на улице Покрышкина в Ленинском районе Новосибирска.

Информацию об этом в редакцию НГС сообщил читатель Вячеслав.

«На входе в парк <…> стоит знак, на котором написано, в честь кого назван парк. Кто-то написал на этом знаке краской. Также в парке на этой неделе на главной аллее были нанесены надписи и знаки со свастикой (их закрасили уже черной краской). Граждане начали неформальные поиски художника со всеми последствиями возмущения от рисунка», — написал в редакцию НГС читатель Вячеслав, прикрепив к своему сообщению фотографию.

Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии с просьбой прокомментировать, начали ли искать вандалов, и как скоро будут устранены надписи вандалов. На момент публикации ответ в распоряжение редакции НГС не поступил.

Ранее вандалы осквернили надгробие в сквере Героев Революции рядом со зданием мэрии — каменная плита над братской могилой революционеров оказалась разбита на части.

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    КОММЕНТАРИИ (22)

    Сакура
    16 авг 2019 в 16:41

    Куда смотрит мэрия? Весь город разрисовали уже!

    hiu lori
    16 авг 2019 в 16:49

    Этот стенд выглядит в точности как рекламный. Только вид портит на аллее. Если на что-то приличное денег нет или жалко, то лучше вообще убрать это уродство, чтобы не портило атмосферу.

    Граффитиста, изрисовавшего ЭТО, у меня даже язык не поворачивается назвать вандалом, скорее наоборот: хоть кто-то обратил внимание администрации на это убожество. Уберите его!

    Салтыков-Щедрин
    16 авг 2019 в 16:43

    Мда, на отчистку тратятся средства из бюджета. Который и так не самый большой. Городские власти вообще собираются что-то с этим делать?