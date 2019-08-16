Старейший ДК на левом берегу решили снести

То, что восстановить здание нельзя, корреспонденту НГС подтвердила руководитель департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Анна Терешкова. Одна из причин, по её словам, — то, что здание расположено внутри жилого квартала.

«Когда мы пришли работать в мэрию, была затеяна реконструкция [ДК им.] Клары Цеткин, были снесены все внутренности, ремонт планировался примерно на 450 миллионов. Но средств не было, и это была просто огороженная площадка, — рассказала Терешкова. — В связи с тем, что на сегодняшний день нет средств на реконструкцию, принято решение снести основу, верхнюю часть, потому что она является аварийной. Остаётся фундамент, на котором в любой момент при наличии средств можно будет воссоздать ДК им. Клары Цеткин».



Здание было построено в 1931–1933 годах, первоначально в нём размещалась фабрика-кухня, а затем — клуб завода, который стал первым в левобережье. До закрытия на реконструкцию в здании работал театр «На левом берегу», затем ему выделили помещение в Доме радио. В 2012 году на ремонт планировали потратить 600 миллионов рублей.



В прошлом году здание попало в перечень объектов, которые планировали передать в частные руки. Такое решение удивило депутата горсовета Александра Бурмистрова, на округе которого находится ДК им. Клары Цеткин: по его мнению, восстановление здания нерентабельно.

