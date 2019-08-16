В Кировском районе взорвался снаряд: один человек погиб

Сегодня утром 16 августа на улице Горбаня в Кировском районе Новосибирска произошёл взрыв — один человек погиб. При взрыве травмы, не совместимые с жизнью, получил 50-летний мужчина, рассказала корреспонденту НГС главный врач Новосибирской станции скорой медицинской помощи Ирина Большакова. По её информации, других пострадавших нет. «Там была привезена куча металла с полигона — со свалки, в простонародье. Они там её перебирали. Был предмет, похожий на снаряд, зачем-то он начал его резать, хотя это категорически запрещено», — рассказал корреспонденту НГС сотрудник одного из предприятий, который был знаком с погибшим.

Сам он видел, как после случившегося на место приехала скорая помощь и машина сапёров. Они уже закончили работать на месте происшествия. Собеседник уточнил, что погибший работал уже давно. «Получается, его убило, а там ещё второй был резчик, но он там до кучи был, его осколками посекло», — рассказал он. Информация о случившемся 16 августа в 09:17 поступила на телефон 051 от диспетчера «03». Сообщалось, что произошел взрыв в пункте приема металлолома по адресу: улица Горбаня, 33. Пострадал один человек. Помощь спасателей не требуется, передали из Единой диспетчерской дежурной службы.

«Для уточнения обстановки на место происшествия выехали представители администрации Кировского района. Взрыв произошел на открытой территории ООО "Вторчермет Сибирь". Обрушений и возгораний нет. Службы экстренного реагирования на месте. Производился распил снарядов, поступивших с Шиловского полигона (утилизация по договору с ООО "Вторчермет Сибирь")», — сообщили в ЕДДС. По информации ЕДДС, погибшему 45 лет, он был газорезчиком.