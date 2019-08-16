В Кировском районе взорвался снаряд: один человек погиб

Инцидент произошёл на Горбаня, 33 в Кировском районе
Фото: google.com/maps
Сегодня утром 16 августа на улице Горбаня в Кировском районе Новосибирска произошёл взрыв — один человек погиб.
При взрыве травмы, не совместимые с жизнью, получил 50-летний мужчина, рассказала корреспонденту НГС главный врач Новосибирской станции скорой медицинской помощи Ирина Большакова. По её информации, других пострадавших нет.
«Там была привезена куча металла с полигона — со свалки, в простонародье. Они там её перебирали. Был предмет, похожий на снаряд, зачем-то он начал его резать, хотя это категорически запрещено», — рассказал корреспонденту НГС сотрудник одного из предприятий, который был знаком с погибшим.
Сам он видел, как после случившегося на место приехала скорая помощь и машина сапёров. Они уже закончили работать на месте происшествия.
Собеседник уточнил, что погибший работал уже давно. «Получается, его убило, а там ещё второй был резчик, но он там до кучи был, его осколками посекло», — рассказал он.
Информация о случившемся 16 августа в 09:17 поступила на телефон 051 от диспетчера «03». Сообщалось, что произошел взрыв в пункте приема металлолома по адресу: улица Горбаня, 33. Пострадал один человек. Помощь спасателей не требуется, передали из Единой диспетчерской дежурной службы.
«Для уточнения обстановки на место происшествия выехали представители администрации Кировского района. Взрыв произошел на открытой территории ООО "Вторчермет Сибирь". Обрушений и возгораний нет. Службы экстренного реагирования на месте. Производился распил снарядов, поступивших с Шиловского полигона (утилизация по договору с ООО "Вторчермет Сибирь")», — сообщили в ЕДДС.
По информации ЕДДС, погибшему 45 лет, он был газорезчиком.
После случившегося территория была оцеплена. «Танковые артиллерийские снаряды 115 мм проверены саперами Росгвардии. Обнаружено еще 20 штук неразряженных снарядов, предоставляющих опасность. Будут вывезены на Шиловский полигон», — сообщили в службе.
В пресс-службе Главного управления МВД по Новосибирской области вопросы о взрыве на Горбаня переадресовали к СК. К моменту публикации представитель областного управления СК РФ на звонки не ответил.
Если вы стали очевидцем взрыва на Горбаня, присылайте фото и видео с места происшествия на наш WhatsApp по номеру 8–923–157–00–00.
В конце мая на рынке в Кировском районе взорвался газовый баллон — продавец получил тяжёлые травмы.