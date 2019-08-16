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Из «Сан Сити» вывели 1000 человек после звонка о бомбе

Офисный центр будут проверять кинологи

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По громкой связи прозвучало объявление об эвакуации

Из новосибирского торгово-офисного центра «Сан Сити» эвакуировали сотрудников.

Об этом в редакцию НГС сообщили сразу несколько читателей.

Если вы находитесь на месте, присылайте фото и видео в наш WhatsApp по номеру 8 923 157–00–00.

Всё, эвакуация завершилась. Сотрудники офисов возвращаются в бизнес-центр, сообщают сразу несколько читателей НГС.

Проверка продолжается. Эвакуированных сотрудников по-прежнему не пускают в здание бизнес-центра. Некоторые из них сидят на фудкорте в ТЦ, некоторые пошли прогуляться, рассказали участники эвакуации. 

Неделю назад в «Сан Сити» тоже проходила эвакуация, но тогда её причина была в другом – один из посетителей нажал на пожарный оповещатель и привёл в действие пожарную систему.

Она подчеркнула, что никакого запаха гари в здании нет.

«Одному из арендаторов бизнес-центра поступил анонимный звонок о возможном минировании здания, и управляющей компанией было принято решение об эвакуации всех сотрудников бизнес-центра», – рассказала корреспонденту НГС PR-менеджер МФК «Сан Сити» Галина Туралина.

Информацию о ситуации в здании передали оперативным службам.

«На данный момент ведутся работы экстренных служб и кинологов, ждём заключения, после этого эвакуация будет завершена», – добавила Галина Туралина.

По данным МЧС, из здания эвакуировано около тысячи человек.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, эвакуация в «Сан Сити» не связана с пожаром. 

«Люди эвакуированы из бизнес-центра. Сам торгово-развлекательный центр работает в штатном режиме. Пока ожидают кинологов. <...> Признаков горения нет», – передали в МЧС.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что у них пока нет информации о причине эвакуации.

Эвакуированные сотрудники передают друг другу информацию о том, что в «Сан Сити» якобы поступило сообщение о минировании, и проверка здания займёт около одного-двух часов.

Оповещение об эвакуации в бизнес-центре прозвучало в разгар рабочего дня – сотрудникам пришлось спуститься вниз. На место приехали скорая помощь, пожарные и полиция, рассказал корреспонденту НГС один из участников эвакуации, работающий в «Сан Сити».

«В "Сан Сити" эвакуация, сильный запах горелого масла. Видимо, на фудкорте пролили что-то на плиту», – написал один из очевидцев в редакционный WhatsApp.

Он пояснил, что эвакуировали только бизнес-центр, ТЦ при этом продолжает работать. Корреспондент НГС выясняет подробности.

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    КОММЕНТАРИИ (13)

    вопрос
    16 авг 2019 в 13:50

    >
    Блин, а перевести с НГСовского на русский можно?

    Фото пользователя
    16 авг 2019 в 14:25

    Я вас боюсь честное слово, но я говорить всё равно буду, что скот достоин пастуха.

    Фото пользователя
    16 авг 2019 в 14:22

    путин же приезжал же