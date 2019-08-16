Из «Сан Сити» вывели 1000 человек после звонка о бомбе

«Одному из арендаторов бизнес-центра поступил анонимный звонок о возможном минировании здания, и управляющей компанией было принято решение об эвакуации всех сотрудников бизнес-центра», – рассказала корреспонденту НГС PR-менеджер МФК «Сан Сити» Галина Туралина.

Информацию о ситуации в здании передали оперативным службам.

«На данный момент ведутся работы экстренных служб и кинологов, ждём заключения, после этого эвакуация будет завершена», – добавила Галина Туралина.

