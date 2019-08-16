Отдыхающий на пляже ударил девушку после неудачной попытки познакомиться

Мужчине не понравился отказ в знакомстве, после чего он решил ударить одну из девушек
Фото: Карина Валерьянова
На пляже под Бугринским мостом в Октябрьском районе Новосибирска мужчина попытался познакомиться с отдыхающими девушками. Когда ему отказали, он ударил одну из отдыхавших кулаком.
Инцидент произошёл 13 августа. Сейчас пострадавшая 22-летняя девушка ищет мужчину, который её избил.
«Около 15:00 на пляже под Бугринским мостом отдыхали три девушки. К ним начали приставать двое мужчин с целью познакомиться. Один из них был адекватный и стоял в стороне, другой же настойчиво проявлял себя, долго не отходил и пытался вести диалог. На вежливые просьбы не реагировал. Когда ему ответили грубо — он обсыпал песком всех, причем одна из девушек находится в положении. Далее одна из девушек кинула в него кусочек арбуза, тот ударил ее с кулака по лицу. Пригрозил ударить и беременную», — рассказала корреспонденту НГС пострадавшая девушка Карина Валерьянова.
Она рассказала, что после этого мужчины ушли с пляжа, а ей пришлось ехать в травмпункт. Врачи диагностировали у нее контузию глаза и сотрясение мозга.
«Заявление в полицию написано. Сотрудники правоохранительных органов занимаются поисками мужчин», — рассказала Карина Валерьянова.
Корреспондент НГС направил запрос в пресс-службу областного управления МВД с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации ответ в распоряжение редакции НГС не поступил.
Сейчас пострадавшая девушка ищет напавших на неё мужчин. Всех, кто узнал молодых людей на фотографиях, она просит позвонить по телефону: 8 983 231–80–42.
Недавно Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор двум посетительницам кафе, которые сначала устроили пьяный дебош, а потом напали на приехавших за ними полицейских.