Отдыхающий на пляже ударил девушку после неудачной попытки познакомиться

На пляже под Бугринским мостом в Октябрьском районе Новосибирска мужчина попытался познакомиться с отдыхающими девушками. Когда ему отказали, он ударил одну из отдыхавших кулаком.

Инцидент произошёл 13 августа. Сейчас пострадавшая 22-летняя девушка ищет мужчину, который её избил.

«Около 15:00 на пляже под Бугринским мостом отдыхали три девушки. К ним начали приставать двое мужчин с целью познакомиться. Один из них был адекватный и стоял в стороне, другой же настойчиво проявлял себя, долго не отходил и пытался вести диалог. На вежливые просьбы не реагировал. Когда ему ответили грубо — он обсыпал песком всех, причем одна из девушек находится в положении. Далее одна из девушек кинула в него кусочек арбуза, тот ударил ее с кулака по лицу. Пригрозил ударить и беременную», — рассказала корреспонденту НГС пострадавшая девушка Карина Валерьянова.