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Криминал

Отдыхающий на пляже ударил девушку после неудачной попытки познакомиться

Пострадавшая получила контузию и ищет обидчика

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Мужчине не понравился отказ в знакомстве, после чего он решил ударить одну из девушек

Фото: Карина Валерьянова

На пляже под Бугринским мостом в Октябрьском районе Новосибирска мужчина попытался познакомиться с отдыхающими девушками. Когда ему отказали, он ударил одну из отдыхавших кулаком.

Инцидент произошёл 13 августа. Сейчас пострадавшая 22-летняя девушка ищет мужчину, который её избил. 

«Около 15:00 на пляже под Бугринским мостом отдыхали три девушки. К ним начали приставать двое мужчин с целью познакомиться. Один из них был адекватный и стоял в стороне, другой же настойчиво проявлял себя, долго не отходил и пытался вести диалог. На вежливые просьбы не реагировал. Когда ему ответили грубо — он обсыпал песком всех, причем одна из девушек находится в положении. Далее одна из девушек кинула в него кусочек арбуза, тот ударил ее с кулака по лицу. Пригрозил ударить и беременную», — рассказала корреспонденту НГС пострадавшая девушка Карина Валерьянова.

Врачи диагностировали у пострадавшей девушки сотрясение мозга и контузию глаза

Врачи диагностировали у пострадавшей девушки сотрясение мозга и контузию глаза

Она рассказала, что после этого мужчины ушли с пляжа, а ей пришлось ехать в травмпункт. Врачи диагностировали у нее контузию глаза и сотрясение мозга.

«Заявление в полицию написано. Сотрудники правоохранительных органов занимаются поисками мужчин», — рассказала Карина Валерьянова.

Корреспондент НГС направил запрос в пресс-службу областного управления МВД с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации ответ в распоряжение редакции НГС не поступил.

Девушка просит связаться с ней всех, кто узнает мужчин на фотографии&nbsp;

Девушка просит связаться с ней всех, кто узнает мужчин на фотографии 

Сейчас пострадавшая девушка ищет напавших на неё мужчин. Всех, кто узнал молодых людей на фотографиях, она просит позвонить по телефону: 8 983 231–80–42.

Недавно Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор двум посетительницам кафе, которые сначала устроили пьяный дебош, а потом напали на приехавших за ними полицейских.

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    КОММЕНТАРИИ (4)

    Она
    16 авг 2019 в 13:29

    За арбуз - в репу... все логично

    Амур
    16 авг 2019 в 13:29

    А всё могло бы завершиться по-любовно!))

    Худой
    16 авг 2019 в 13:28

    Вроде парни, наши на лицо.
    Удивлясь, это фейк.