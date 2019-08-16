Сибирячка облила соперницу маслом в борьбе за миллион в суперфинале шоу «Кондитер»

Жительницы Новосибирска Анна Муротханова и Ирина Березовская сразились за 1 миллион рублей в суперфинале кулинарного шоу «Кондитер», но ни одна из них не смогла одержать победу.



Заключительный выпуск третьего сезона шоу «Кондитер» вышел в эфир вечером 15 августа. За победу в конкурсе боролись 12 суперфиналистов, в том числе две представительницы Новосибирска — 35-летняя Анна Муротханова и 46-летняя Ирина Березовская, о которых НГС уже рассказывал ранее.



В начале выпуска конкурсанты представили свои домашние задания — декоративные композиции для украшения тортов. В частности, Анна Муротханова сделала для суперфинала белоснежный цветок-левитрон из мастики, который при подключении к электричеству начал парить в воздухе, а Ирина Березовская подготовила цветочный декор из карамели. В итоге ведущий допустил обеих новосибирских участниц к основному этапу суперфинала — приготовлению тортов.

