Сибирячка облила соперницу маслом в борьбе за миллион в суперфинале шоу «Кондитер»

Анна Муротханова (слева) и Ирина Березовская (справа) приняли участие в суперфинале шоу «Кондитер»
Фото: rutube.ru
Жительницы Новосибирска Анна Муротханова и Ирина Березовская сразились за 1 миллион рублей в суперфинале кулинарного шоу «Кондитер», но ни одна из них не смогла одержать победу.
Заключительный выпуск третьего сезона шоу «Кондитер» вышел в эфир вечером 15 августа. За победу в конкурсе боролись 12 суперфиналистов, в том числе две представительницы Новосибирска — 35-летняя Анна Муротханова и 46-летняя Ирина Березовская, о которых НГС уже рассказывал ранее.
В начале выпуска конкурсанты представили свои домашние задания — декоративные композиции для украшения тортов. В частности, Анна Муротханова сделала для суперфинала белоснежный цветок-левитрон из мастики, который при подключении к электричеству начал парить в воздухе, а Ирина Березовская подготовила цветочный декор из карамели. В итоге ведущий допустил обеих новосибирских участниц к основному этапу суперфинала — приготовлению тортов.
Перед этим этапом конкурсантам предложили обменяться приготовленными элементами декора. Во время обмена некоторые украшения развалились, и суперфиналистам пришлось использовать в работе то, что от них осталось. По условиям конкурса, каждый участник должен был приготовить торт высотой не меньше 60 сантиметров и весом не меньше 15 килограммов. На работу конкурсантам дали 10 часов. Но уже в первый час работы на кухне разгорелся скандал, во время которого Ирина Березовская подралась с другой участницей проекта и плеснула ей масло в лицо. В итоге ведущий Ренат Агзамов предложил сибирячке покинуть проект.
«Cчитаю, что вы в этой ситуации пострадавшая, и мне очень жаль, что так вышло, но свои действия нужно контролировать», — заявил ведущий Ирине Березовской.
Видео телеканала «Пятница» / rutube.ru
После удаления скандалистов с площадки конкурс продолжился, но ведущий сократил участникам время приготовления тортов на три часа. Анна Муротханова продолжила борьбу за победу, но в процессе работы поняла, что отстаёт от других участниц. У неё не получился бисквитный корж, сибирячка запаниковала и попросила помощи у одного из членов жюри. При её поддержке Анна Муротханова начала готовить бисквит с нуля, но в итоге потеряла слишком много времени, и представитель жюри объявила, что в отведённый лимит участница всё равно не уложится. В итоге Анне Муротхановой засчитали техническое поражение.
До заключительного этапа — взвешивания и дегустации тортов — дошли только пять конкурсантов. По итогам суперфинала титул «Народного кондитера» получила приехавшая с Урала Наталья Зыкова.