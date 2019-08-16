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Сотни новосибирцев выстроились за автографом хоккеиста Владимира Тарасенко

В ЛДС «Сибирь» проходит автограф-сессия воспитанника «Сибири»

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Ещё до начала автограф-сессии в ЛДС собралось около 300 человек

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Сотни новосибирцев выстроились в очередь за автографом воспитанника ХК «Сибирь» и нападающего «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко. Автограф-сессия продлится в ЛДС до 17:00. Ещё до её начала в ЛДС собралось около 300 человек. Корреспондент НГС ведёт прямую трансляцию из ЛДС.

Мы ведём стрим из ЛДС

Владимир Тарасенко — воспитанник ХК «Сибирь»

Владимир Тарасенко — воспитанник ХК «Сибирь»

Впереди у новосибирцев сразу несколько хоккейных праздников — в воскресенье клуб проводит большой День болельщика ХК «Сибирь». Фанаты пройдут маршем от площади Калинина до ЛДС, а после смогут выйти на лёд — подробнее в программе мероприятия.

Сейчас Тарасенко играет в НХЛ за&nbsp;«Сент-Луис Блюз»

Сейчас Тарасенко играет в НХЛ за «Сент-Луис Блюз»


«Пришедшие на мероприятие болельщики активно скупают атрибутику ХК "Сибири". Многие из них с разрисованными лицами», — передаёт наш корреспондент Дарья Януш. 

Автограф-сессия продлится в ЛДС до 17:00

Автограф-сессия продлится в ЛДС до 17:00

Одному из первых Владимир Тарасенко дал автограф мальчику с ДЦП

Одному из первых Владимир Тарасенко дал автограф мальчику с ДЦП

В какой-то момент хоккеиста окружили его бывшие девушки. Женатый Владимир Тарасенко от такого засмущался

В какой-то момент хоккеиста окружили его бывшие девушки. Женатый Владимир Тарасенко от такого засмущался

Встретиться с Владимиром Тарасенко можно буде также в понедельник, 19 августа, где он покажет настоящий Кубок Стэнли. Мероприятие начнётся в 10:30 и продлится до 16:00. Для болельщиков организуют фотозону, где можно будет сфотографироваться с кубком.

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    КОММЕНТАРИИ (19)

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    16 авг 2019 в 14:23

    Типичный контингент шайбы. Бездельники (в основном женского пола), которые в рабочее время едут непонятно куда непонятно зачем.

    Саша
    16 авг 2019 в 14:11

    Вот кому делать то нечего ... приходите поставлю вам автограф )))

    16 авг 2019 в 14:21

    Володя, красавец!!!!
    Молодец!!!