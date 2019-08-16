Сотни новосибирцев выстроились за автографом хоккеиста Владимира Тарасенко

Ещё до начала автограф-сессии в ЛДС собралось около 300 человек
Фото: Густаво Зырянов / НГС
Сотни новосибирцев выстроились в очередь за автографом воспитанника ХК «Сибирь» и нападающего «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко. Автограф-сессия продлится в ЛДС до 17:00. Ещё до её начала в ЛДС собралось около 300 человек. Корреспондент НГС ведёт прямую трансляцию из ЛДС.
Мы ведём стрим из ЛДС
Впереди у новосибирцев сразу несколько хоккейных праздников — в воскресенье клуб проводит большой День болельщика ХК «Сибирь». Фанаты пройдут маршем от площади Калинина до ЛДС, а после смогут выйти на лёд — подробнее в программе мероприятия.
«Пришедшие на мероприятие болельщики активно скупают атрибутику ХК "Сибири". Многие из них с разрисованными лицами», — передаёт наш корреспондент Дарья Януш.
Встретиться с Владимиром Тарасенко можно буде также в понедельник, 19 августа, где он покажет настоящий Кубок Стэнли. Мероприятие начнётся в 10:30 и продлится до 16:00. Для болельщиков организуют фотозону, где можно будет сфотографироваться с кубком.