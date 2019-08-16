Сотни новосибирцев выстроились за автографом хоккеиста Владимира Тарасенко

Ещё до начала автограф-сессии в ЛДС собралось около 300 человек

Сотни новосибирцев выстроились в очередь за автографом воспитанника ХК «Сибирь» и нападающего «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко. Автограф-сессия продлится в ЛДС до 17:00. Ещё до её начала в ЛДС собралось около 300 человек. Корреспондент НГС ведёт прямую трансляцию из ЛДС.

Мы ведём стрим из ЛДС

Владимир Тарасенко — воспитанник ХК «Сибирь» Фото: Густаво Зырянов / НГС

Впереди у новосибирцев сразу несколько хоккейных праздников — в воскресенье клуб проводит большой День болельщика ХК «Сибирь». Фанаты пройдут маршем от площади Калинина до ЛДС, а после смогут выйти на лёд — подробнее в программе мероприятия.

Сейчас Тарасенко играет в НХЛ за «Сент-Луис Блюз» Фото: Густаво Зырянов / НГС



«Пришедшие на мероприятие болельщики активно скупают атрибутику ХК "Сибири". Многие из них с разрисованными лицами», — передаёт наш корреспондент Дарья Януш.



Автограф-сессия продлится в ЛДС до 17:00 Фото: Густаво Зырянов / НГС

Одному из первых Владимир Тарасенко дал автограф мальчику с ДЦП Фото: Густаво Зырянов / НГС

В какой-то момент хоккеиста окружили его бывшие девушки. Женатый Владимир Тарасенко от такого засмущался Фото: Густаво Зырянов / НГС