Рестораторы из Казахстана откроют за оперным театром комплекс из 40 баров

BlaBlaBar работает в формате бар-маркета, отсутствующем пока в Новосибирске и в целом в России. Это комплекс, в котором под одной крышей объединены сразу много баров разных владельцев и разной направленности, которым создатели «Блаблабара» предоставляют помещение, все необходимые коммуникации (воду, вентиляцию, электричество и др.) и управляют самим комплексом. Посетитель сможет перемещаться от заведения к заведению, не покидая здания. У владельцев есть уже два реализованных проекта в Казахстане — в Астане и Алматы.

Комплекс под названием BlaBlaBar должен появиться на втором этаже офисного здания «СитиЦентр». Информация о будущем проекте уже появилась в специально созданном для этого аккаунте в сети Instagram. Судя по последней публикации, общая площадь комплекса будет превышать 2800 кв. метров.

Группа инвесторов из Казахстана планирует открыть в центре Новосибирска огромное заведение необычного формата. На улице Депутатской должны разместиться 37 баров и 2 ресторана с открытой кухней.

Всего в Новосибирском «Блаблабаре» должны заработать 37 баров и 2 открытые кухни, указано в аккаунте проекта. В комплексе будет более 1100 посадочных мест.

Представитель «Блаблабара» в переписке в соцсетях подтвердил корреспонденту НГС планы по открытию заведения, но подробной информации не предоставил. На письменный запрос корреспондента НГС компания не ответила.



В самом «СитиЦентре» подтвердили появление крупного арендатора, но посоветовали общаться с ним напрямую. Корреспонденту НГС удалось разыскать новосибирского ресторатора, который слышал об этом проекте. По его данным, казахстанская компания пытается найти в Новосибирске партнёра, который готов взять развитие этого проекта на себя. По его словам, из общения с представителями «Блаблабара» он понял, что новосибирский проект будет самым крупным из пока заявленных. Кроме работающих в Казахстане, «БлаБлаБары» должны появиться ещё в Екатеринбурге и Новокузнецке.

По данным 2ГИС, в Новосибирске сейчас работает всего 234 заведения, которые позиционируют себя как бары. В пределах 15 минутной шаговой доступности от будущего BlaBlaBar расположено всего около 40 баров, то есть с выходом комплекса на полную мощность количество заведений этого формата в центре должно удвоиться. В самом «СитиЦентре» уже работает лекторий-бар «Поток», занимающий половину первого этажа здания.