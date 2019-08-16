Он никого не бил: под Новосибирском судят директора за насилие над учениками

В Колыванском районном суде под Новосибирском началось заседание по делу директора сельской школы Дмитрия Курицкого — его обвинили в насилии над учениками.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении директора школы деревни Вьюны Колыванского района два года назад. По мнению следователей, в 2016-2017 годах Курицкий избивал своих учеников «в ходе проведения воспитательных работ». Потерпевшими признали троих школьников 13-17 лет.

Со слов адвоката директора, родители потерпевших заявили, что дети обманули их и следствие и никаких побоев не было. Сейчас родители требуют закрыть уголовное дело против директора.