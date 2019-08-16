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Криминал

Он никого не бил: под Новосибирском судят директора за насилие над учениками

Родители уверены, что дети соврали следователям, и требуют освободить директора

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Бывшие ученики обвиняемого вышли с плакатами в его поддержку перед зданием суда 

Фото: Александр Ощепков / НГС

В Колыванском районном суде под Новосибирском началось заседание по делу директора сельской школы Дмитрия Курицкого — его обвинили в насилии над учениками.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении директора школы деревни Вьюны Колыванского района два года назад. По мнению следователей, в 2016-2017 годах Курицкий избивал своих учеников «в ходе проведения воспитательных работ». Потерпевшими признали троих школьников 13-17 лет. 

Со слов адвоката директора, родители потерпевших заявили, что дети обманули их и следствие и никаких побоев не было. Сейчас родители требуют закрыть уголовное дело против директора. 

Прямо сейчас корреспонденты НГС ведут онлайн-репортаж из зала суда.

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    КОММЕНТАРИИ (3)

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    16 авг 2019 в 11:51

    Школьник 17-ти лет? Второгодник? Дети сейчас нереально жестокие,особенно когда в компании..Справиться с ними сложно. Слов,как правило,не понимают. Да и оклеветать учителя ничего не стоит. Всё теперь им позволено. Увы...Директору-терпения,прощения...и освобождения.

    я не робот
    16 авг 2019 в 12:46

    Может детей побили солдаты НАТО, но из-за обиды на директора они обвинили его. Все таки надо понимать что подлость нашей стране делает Запад, а не директор школы.

    16 авг 2019 в 13:11

    Всегда считала, что работать с детьми и быть педагогом - это призвание... Это любовь к детям, избыток терпения...Не все кто идет в пед понимают куда пошли, многие уходят. Преклоняюсь перед учителями. Я бы не смогла. Особенно в настоящее время, где модно движение "яжематерей" , детской вседозволенностью и безнаказанностью, современными СМИ. Думайте о том- кто сможет учить ваших детей! Хожу к внуку в школу-все проходит перед моими глазами.