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Дороги и транспорт

«Уральские авиалинии» отменили новосибирские рейсы после аварийной посадки в Подмосковье

После вчерашнего инцидента авиакомпании пришлось вносить коррективы в расписание

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Из-за аварийной посадки самолёта в Подмосковье авиакомпания внесла изменения в расписание рейсов

Фото: Светлана Балаева

Авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила утренний рейс из Москвы в Новосибирск из-за нехватки самолёта, который вчера совершил аварийную посадку в Подмосковье.

Отметка о том, что утренние рейсы «Уральских авиалиний» из Домодедово (У6 100) и обратно (УР 99) отменены, появились на сайте новосибирского аэропорта Толмачёво.

«Это связано со вчерашней ситуацией. Авиакомпания задействует все свои резервы для скорейшей оптимизации расписания, но в силу отсутствия одного борта приходится корректировать полёты», — пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе «Уральских авиалиний».

В пресс-службе добавили, что пассажиров перевезёт авиакомпания «ИрАэро». Кроме того, в расписании возможны дальнейшие коррективы — актуальная информация о рейсах появится сегодня на сайте «Уральских авиалиний».

Накануне, 15 августа, Airbus 321 «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку на кукурузном поле в Подмосковье из-за того, что в оба двигателя попали птицы. Все пассажиры и члены экипажа выжили, но есть пострадавшие.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    С той стороны
    16 авг 2019 в 11:17

    Не "линии" а "авиалинии" ...увольнять надо таких писателей статей. позорят ресурс .