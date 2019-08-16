«Уральские авиалинии» отменили новосибирские рейсы после аварийной посадки в Подмосковье

Авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила утренний рейс из Москвы в Новосибирск из-за нехватки самолёта, который вчера совершил аварийную посадку в Подмосковье.



Отметка о том, что утренние рейсы «Уральских авиалиний» из Домодедово (У6 100) и обратно (УР 99) отменены, появились на сайте новосибирского аэропорта Толмачёво.



«Это связано со вчерашней ситуацией. Авиакомпания задействует все свои резервы для скорейшей оптимизации расписания, но в силу отсутствия одного борта приходится корректировать полёты», — пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе «Уральских авиалиний».

