В Новосибирск вернулась дымка

В Новосибирск вернулась туманная дымка: синоптики уверяют, что это обычное природное явление, которое не связано с ухудшением экологической обстановки и лесными пожарами в Сибири.



Дымка наблюдалась в городе и накануне вечером.



Как пояснил корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин, у синоптиков нет данных о том, что это явление связано с лесными пожарами.



«Это дымка обычная, <…> не от лесных пожаров, а метеорологическая, то есть просто от ухудшения видимости и из-за конденсации водяного пара, и не связана никак с экологией», — сообщил Ренад Ягудин.

