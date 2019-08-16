В Новосибирск вернулась дымка

Синоптики пояснили, что дымка в городе образуется из-за конденсации водяного пара
Фото: архив НГС
В Новосибирск вернулась туманная дымка: синоптики уверяют, что это обычное природное явление, которое не связано с ухудшением экологической обстановки и лесными пожарами в Сибири.
Дымка наблюдалась в городе и накануне вечером.
Как пояснил корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин, у синоптиков нет данных о том, что это явление связано с лесными пожарами.
«Это дымка обычная, <…> не от лесных пожаров, а метеорологическая, то есть просто от ухудшения видимости и из-за конденсации водяного пара, и не связана никак с экологией», — сообщил Ренад Ягудин.
Во второй половине июля в Новосибирске наблюдался сильный смог, связанный с лесными пожарами в Красноярском крае. Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии «Планета» тогда опубликовал снимки со спутника, на которых было видно, как дым от пожаров расползается в сторону Новосибирской области. Врач-пульмонолог Евгения Лесовских рассказывала, что дымка вредна для здоровья и рекомендовала на время уехать из города.
Накануне, 15 августа, в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю сообщили, что ситуация с лесными пожарами в регионе находится под контролем. Все оставшиеся пожары, за исключением одного, наблюдаются на территории Эвенкиийского района в крайне отдалённых и труднодоступных местах, где практически нет поселений и ценных лесов.
При этом, по данным сервиса windy.com, небо над Новосибирском сейчас чистое — ветер не принёс в регион дым лесных пожаров. Как пояснил Ренад Ягудин, из-за малоградиентного барического поля в Новосибирской области вообще сейчас нет генерального направления ветра — он «что называется, гуляет».