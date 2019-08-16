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Лето

В Новосибирск вернулась дымка

Синоптики уверяют, что она возникла не из-за лесных пожаров

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Синоптики пояснили, что дымка в городе образуется из-за конденсации водяного пара

Фото: архив НГС

В Новосибирск вернулась туманная дымка: синоптики уверяют, что это обычное природное явление, которое не связано с ухудшением экологической обстановки и лесными пожарами в Сибири.

Дымка наблюдалась в городе и накануне вечером.

Как пояснил корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин, у синоптиков нет данных о том, что это явление связано с лесными пожарами.

«Это дымка обычная, <…> не от лесных пожаров, а метеорологическая, то есть просто от ухудшения видимости и из-за конденсации водяного пара, и не связана никак с экологией», — сообщил Ренад Ягудин.

Во второй половине июля в Новосибирске наблюдался сильный смог, связанный с лесными пожарами в Красноярском крае. Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии «Планета» тогда опубликовал снимки со спутника, на которых было видно, как дым от пожаров расползается в сторону Новосибирской области. Врач-пульмонолог Евгения Лесовских рассказывала, что дымка вредна для здоровья и рекомендовала на время уехать из города

Накануне, 15 августа, в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю сообщили, что ситуация с лесными пожарами в регионе находится под контролем. Все оставшиеся пожары, за исключением одного, наблюдаются на территории Эвенкиийского района в крайне отдалённых и труднодоступных местах, где практически нет поселений и ценных лесов. 

При этом, по данным сервиса windy.com, небо над Новосибирском сейчас чистое — ветер не принёс в регион дым лесных пожаров. Как пояснил Ренад Ягудин, из-за малоградиентного барического поля в Новосибирской области вообще сейчас нет генерального направления ветра — он «что называется, гуляет». 

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    КОММЕНТАРИИ (16)

    С той стороны
    16 авг 2019 в 10:47

    Что значит не из-за пожаров когда космические снимки говорят обратное , вчера на другом ресурсе была статья про это -в Западную-Сибирь возвращается смог от пожаров и к ней космические снимки где ясно видно что дым снова пришел и откуда .

    16 авг 2019 в 10:48

    плохая экология в Новосибирске. люди умирают от рака легких, обычное природное явление?

    Вячеслав
    16 авг 2019 в 10:56

    "В Новосибирск вернулась туманная дымка: синоптики уверяют, что это обычное природное явление, которое не связано с ухудшением экологической обстановки и лесными пожарами в Сибири".
    Вот и синоптики стали рассказывать нам сказки. И зачем? Направление ветра сменилось и дым от пожаров снова в Томске, в Тюмени и у нас в Новосибирске.