Водолазы нашли в Оби тело мужчины

Чтобы вытащить тело из воды, пришлось вызывать водолазов
Фото: Александр Ощепков / НГС
В четверг, 15 августа, водолазы вытащили из Оби тело неизвестного мужчины — спасатели передали его сотрудникам полиции.
Об этом корреспонденту НГС рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
«Вчера поступила заявка на извлечение тела неизвестного мужчины на реке Обь в Кировском районе Новосибирска. Спасателями в ходе поисково-водолазных работ тело извлечено и передано сотрудникам полиции», — рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.
Также 15 августа к спасателям поступила заявка на поиски мужчины в озере Медвежье в Ленинском районе Новосибирска.
«Тело было найдено и передано сотрудникам полиции. Неизвестно, [когда они утонули], заявка поступила вчера, может это произошло и раньше», — рассказали в пресс-службе областного управления МЧС.
Корреспондент НГС направил запрос в пресс-службу СУ СК России по Новосибирской области, чтобы узнать, установлены ли личности погибших. На момент публикации ответ в распоряжение редакции НГС не поступил.
28 июля на водоёмах в Новосибирске и Новосибирской области пропали три человека — двое из них утонули в котловане на Юго-Западном жилмассиве. Впоследствии спасатели нашли тело мужчины, а поиски женщины продолжались дальше.