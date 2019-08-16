Водолазы нашли в Оби тело мужчины

В четверг, 15 августа, водолазы вытащили из Оби тело неизвестного мужчины — спасатели передали его сотрудникам полиции.

Об этом корреспонденту НГС рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

«Вчера поступила заявка на извлечение тела неизвестного мужчины на реке Обь в Кировском районе Новосибирска. Спасателями в ходе поисково-водолазных работ тело извлечено и передано сотрудникам полиции», — рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Также 15 августа к спасателям поступила заявка на поиски мужчины в озере Медвежье в Ленинском районе Новосибирска.