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В сквере Славы начали укладывать новую тротуарную плитку

В мэрии утверждают, что она не просто эстетичная, но ещё и прочная

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Закончить реконструкцию сквера Славы рабочие планируют уже осенью

Фото: Стас Соколов / НГС

В новосибирском сквере Славы на левом берегу начали укладывать новую тротуарную плитку: в мэрии утверждают, что она не только эстетичная, но и прочная.

Фотографии с новой плиткой корреспондент НГС сделал сегодня утром.

Как сообщали накануне в пресс-центре мэрии Новосибирска, подрядчик уложит тротуарную плитку на территории входной зоны и возле пилонов.

«Здесь была выложена гостовская советская плитка размером 50 на 50 сантиметров, изготовленная ещё в 60-х годах. Такую плитку уже не выпускают. Она была уложена на бетонное основание. При демонтаже произошли значительные разрушения. Было принято решение использовать альтернативную современную плитку производства красноярского завода. Она соответствует заявленным требованиям: прочная и эстетичная, она гармонично впишется в окружающее пространство», — процитировали в пресс-центре начальника городского департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Романа Дронова.

В мэрии уточнили, что реконструкцию Монумента Славы и прилегающего к нему сквера завершат осенью этого года. 

Новая плитка в сквере заменит старую советскую, которая сильно пострадала при демонтаже

Новая плитка в сквере заменит старую советскую, которая сильно пострадала при демонтаже

Подрядчик уложит тротуарную плитку на входной зоне и возле пилонов

Подрядчик уложит тротуарную плитку на входной зоне и возле пилонов

Впервые обновлённый проект Монумента Славы показали в августе 2018 года — согласно проекту, в парке появятся карликовые яблони, кинотеатр и киоски

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    КОММЕНТАРИИ (61)

    qqq
    16 авг 2019 в 09:37

    Плитка тонкая, крупная, лежит на мягкой поверхности. Она вся пойдет волнами, углы будут выступать, если по ней пойдет даже легкий трактор для уборки снега, ее повыбивает всю и поизломает. Позор короче.

    qqq
    16 авг 2019 в 09:30

    Молодцы, сняли бетоннное основание, положили на песок с глиной, чтобы точно запузырилось. Так победим!

    16 авг 2019 в 09:34

    Да ......с ней.., с плиткой,нам не привыкать...,КИОСКИ не надо устанавливать...НЕ НАДО...ну сколько говорить можно...ведь Монумент Славы тогда превратиться во второй Ленинский рынок...