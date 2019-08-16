В сквере Славы начали укладывать новую тротуарную плитку

В новосибирском сквере Славы на левом берегу начали укладывать новую тротуарную плитку: в мэрии утверждают, что она не только эстетичная, но и прочная.



Фотографии с новой плиткой корреспондент НГС сделал сегодня утром.



Как сообщали накануне в пресс-центре мэрии Новосибирска, подрядчик уложит тротуарную плитку на территории входной зоны и возле пилонов.



«Здесь была выложена гостовская советская плитка размером 50 на 50 сантиметров, изготовленная ещё в 60-х годах. Такую плитку уже не выпускают. Она была уложена на бетонное основание. При демонтаже произошли значительные разрушения. Было принято решение использовать альтернативную современную плитку производства красноярского завода. Она соответствует заявленным требованиям: прочная и эстетичная, она гармонично впишется в окружающее пространство», — процитировали в пресс-центре начальника городского департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Романа Дронова.

