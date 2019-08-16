В сквере Славы начали укладывать новую тротуарную плитку

Закончить реконструкцию сквера Славы рабочие планируют уже осенью
Фото: Стас Соколов / НГС
В новосибирском сквере Славы на левом берегу начали укладывать новую тротуарную плитку: в мэрии утверждают, что она не только эстетичная, но и прочная.
Фотографии с новой плиткой корреспондент НГС сделал сегодня утром.
Как сообщали накануне в пресс-центре мэрии Новосибирска, подрядчик уложит тротуарную плитку на территории входной зоны и возле пилонов.
«Здесь была выложена гостовская советская плитка размером 50 на 50 сантиметров, изготовленная ещё в 60-х годах. Такую плитку уже не выпускают. Она была уложена на бетонное основание. При демонтаже произошли значительные разрушения. Было принято решение использовать альтернативную современную плитку производства красноярского завода. Она соответствует заявленным требованиям: прочная и эстетичная, она гармонично впишется в окружающее пространство», — процитировали в пресс-центре начальника городского департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Романа Дронова.
В мэрии уточнили, что реконструкцию Монумента Славы и прилегающего к нему сквера завершат осенью этого года.
Впервые обновлённый проект Монумента Славы показали в августе 2018 года — согласно проекту, в парке появятся карликовые яблони, кинотеатр и киоски.